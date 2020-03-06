臺灣證券交易所：本週發行量加權股價指數漲幅約為0.26%

根據臺灣證券交易所統計，2020年3月6日發行量加權股價指數收盤為11,321.81點，較上週(2020年2月27日)的11,292.17點上漲29.64點，漲幅約為0.26%，台灣50指數收盤為8,819.29點，較上週的8,832.14點下跌12.85點，跌幅約為0.15%，寶島股價指數收盤為12,943.63點，較上週的12,894.37點上漲49.26點，漲幅約為0.38%。產業別指數方面，漲幅以生技醫療類指數上漲5.66%為最大，跌幅以造紙類指數下跌3.20%為最大，未含金融類指數上漲42.12點，漲幅約為0.44%，未含電子類指數下跌43.46點，跌幅約為0.30%，未含金融電子類指數下跌4.91點，跌幅約為0.04%。

本週集中交易市場總成交金額為8,045.24億元，全體上市股票成交金額為7,150.16億元，股票成交量週轉率為1.80%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類2,231.06億元，占全體上市股票交易金額31.20%

第二名，電子零組件類1,428.56億元，占全體上市股票交易金額19.98%

第三名，光電類720.14億元，占全體上市股票交易金額10.07%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，生技醫療類9.41%

第二名，電子零組件類6.93%

第三名，造紙類4.14%

累計今年年初開盤迄今共39個交易日，集中市場總成交金額為5兆9,361.45億元，市場日平均成交金額為1,522.09億元，股票成交量週轉率為13.22%，股票日平均成交量週轉率為0.34%。

2020年3月6日全體上市公司市場總值為新台幣34兆3,938.33億元，較上週(2020年2月27日)市值34兆3,022.55億元增加915.78億元，增幅約為0.27﹪。