31套校園版紅外線熱像儀再優化 新北62位教師現場製作

新北市立樟樹國際實中、 新北高工與鶯歌工商運用技職專業知識及技術共同開發「 紅外線熱像儀–跨校自製資訊電子化防疫工具與環境建置」，於今( 6)日在新北高工辦理教師研習， 不僅將紅外線熱像儀程式優化推出2.0版， 更將專業技術成果分享給本市高國中小學校教師， 62位教師共同現場完成31套紅外線熱像儀， 讓防疫3級防護再加一。

教育局長張明文表示，新北市校園推動三級防護策略， 包括在家先由家長量體溫、進校量體溫、 到校後隨時監測教職員工生健康情形，落實健康五原則：量體溫、 勤洗手、正確配戴口罩、保持教室通風、生病不到校等， 並掌握所有人員的出缺勤狀況，本次教師共備完成「紅外線熱像儀– 跨校自製資訊電子化防疫工具與環境建置」， 是增加防疫的尖兵利器。

新北高工陳錫齡主任表示， 本套系統為了方便各校使用不斷優化程式， 更利用跨校跨群科教師團隊，進行討論修正及改進， 目前已完成軟體整合更新為2.0版，功能不僅有擷取影像、 web網頁顯示、App速度提升， 操作介面更方便學校結合行動裝置，進行校園健康管理。

參與研發的吳秉宸同學提到，在實際的生活情境中面對問題， 藉由系統思考進行研發與跨校跨領域的溝通互動， 體會到團隊合作與「共好」的重要性， 不但讓自己的專業技能有所提升，更有滿滿的熱忱與成就感， 貢獻自己的專業技能回饋於社會。新北高工林恭煌校長說：「 本次與樟樹國際實中、鶯歌工商共同開發紅外線熱像儀， 正是十二年國教新課綱，以學生為主體、跨域整合、 落實社會行動解決真實問題的最佳典範」。

負責規劃本次紅外線測像儀的樟樹國際實中陳浩然校長說道：「 培養學生跨校跨域合作進行創新，除了展現專業技能、動手實做、 共同解決的能力，更讓師生親身體會新北市技職教育『務實致用』 的能量，同時為世界防疫工作盡一份心力。」

新北自108年起推動4年4億元的「贏得未來·技職人才」計畫， 全面提升新北市技職教育品質。在「專業技職」領域， 落實新課綱核心素養，啟發學生多元思考嘗試， 展現實作及問題解決的能力，培育具備實作力、 創新力及跨域力之國際專業技術人才。