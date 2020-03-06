中華電信推出國內4G/ 5G最大頻寬有感升級體驗方案

中華電信行動網路品質屢獲外界肯定，2018~ 2019年持續加碼行動通信基礎建設， 4G基地台數量大幅領先業界，並持續積極布局5G， 在行動寬頻業務5G首波釋照中，於3. 5GHz及28GHz兩個頻段皆取得最大頻寬與最佳頻位。 搭配涵蓋最廣、基地台最多以及業界最大頻寬等4G 網路品質優勢， 未來將以綿密的4G涵蓋加上5G超高網速及創新多元的5G應用服 務，提供客戶更佳的服務品質！

為了滿足客戶多元需求，提升客戶行動網路的使用體驗， 中華電信針對開台前申辦5G旗艦手機購機方案的客戶，今(6) 日推出「5G Pass體驗」，凡申辦於今(109)年開台前上市的5G手機， 搭配大4G購機方案、青春無敵學生方案，即可於開台後享不加價、 有感體驗5G超高網速及應用服務12個月， 體驗期間優惠內容及收費與4G合約相同， 讓客戶享受5G早鳥禮遇。此外，中華電信亦提供「5G VIP Pass 自動升級禮遇」，凡申辦大4G月繳1399(含)以上購機方案， 享有於開台當天不加價、免換約， 優先自動升級為5G客戶的尊寵禮遇。

上述方案活動時間自109年3月10日起至本公司5G開台前， Samsung Galaxy S20 5G全系列旗艦新機率先適用， 請即刻至中華電信網路門市及服務據點搶購！

為了讓星粉搶先擁有眾所矚目的Galaxy S20 5G全系列新機， 中華電信宣布自109年3月10日12點起至3月16日17點止 ，於中華電信網路門市與服務據點開放限量預購， 3月18日起即可優先領機。申辦「大4G方案月繳999元(含) 以上，享行動上網吃到飽、最大網內免費講，Samsung Galaxy S20 5G全系列機型享限時購機折價3,000元」， 再獨家贈送明台產險碎屏險一年(理賠上限5,000元， 須至中華電信服務據點領機)。

此外，預購Galaxy S20 5G加贈原廠無線閃充行動電源及配件購物金1,500元； Galaxy S20+ / S20 Ultra 5G 限量預購禮Galaxy Buds+真無線藍牙耳機(原價5,490元)； 另行動VIP客戶再享最高折扣5,000元， 即享購機折價最高8,000元的優惠。 中華電信推出最齊全的Galaxy S20 5G全系列新機、購機優惠、 及最尊榮禮遇的5G開台前有感升級體驗方案， 是您即刻預購的首選！更多中華電信Galaxy S20 5G全系列新機資費與預購訊息，請參閱https://cht. tw/c/d27hh。