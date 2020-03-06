新北男子散佈假疫情辯稱「打錯」 刑事局揪大批境外造謠帳號

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）刑事警察局表示，近期發現境外各類人頭帳戶彼此串連，研判近日接連數起境外假消息均為中國網軍及有心人士試圖影響我國國家安全及防疫工作所為，請民眾切勿相信及任意轉傳。

1名新北市趙姓男子日前在電子媒體網站散佈不實留言，內容包括「台彎殺殺時死亡105人約！陸13意人死了350人約！」，遭刑事局通知到案說明。

趙男表示他只是善意提醒民眾要注意武漢肺炎，而訊息中將當年死亡個案的73例寫成105例，乃是因為自己「手指太粗」打錯。

警方偵訊後依依照「社會秩序維護法」第63條第1項第5款「散布謠言，足以影響公共之安寧者」，將趙男移送法院進行裁處。

此外，有Youtube在新聞直播下造謠「我鄰居罹患流感，送醫兩天掛掉了，醫護超緊張的，疾管署傳簡訊通知家屬就把人拉去台中火葬場火化了！」、「台灣早就爆發了，台當局把新冠當流感處理，醫護人員都被控制了，很多屍體都被秘密處理了，家屬不准說新冠的事，不然就會被蔡英文抓起來嚴重罰款」等用語。

經刑事警察局調查後，認為該內容參雜大量中國用語，或造假與政治、疫情相關不實訊息，研判是由境外人頭帳號所為，轉發與事實不符假訊息。

1名Twitter使用者(帳號：Z○n)散布數則不實訊息，內容提及「李登輝總統感染武漢肺炎」、「蔡總統懷孕」、「蔡當局為掩蓋疫情 真相集中焚屍導致台灣南部屏東一帶空氣質量惡化」等。經查前開內容均非屬實，查該內容參雜中國用語及顯為造假誇張的不實訊息，發現同為境外人頭帳號所為。

刑事警察局偵查第三大隊表示，根據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第十四條規定，「散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者」，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金，民眾於社群媒體發表疫情相關言論應多加查證、小心謹慎，以免觸犯相關法令。