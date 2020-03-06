空靈！台北美術獎得主王湘靈個展　反思當代文化探孤獨心理

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）台北美術獎得主王湘靈個展「快要降落的時候」，帶來多幅大型攝影創作以及影片，此為藝術家延續前作及對當代生活的觀察反思，將於明（7）日起台北市立美術館登場。

台灣新銳女性藝術家王湘靈為2015年台北美術獎首獎得主，創作跟本人都如其名十分「空靈」，甚至帶點超現實風格，個展「快要降落的時候」（Take Me Somewhere Nice）延續獲獎作品「質變」（Metamorphosis），該系列十件攝影作品，反覆探索人的孤獨與恐懼，傳達出「我們孤獨的生，也孤獨的死」意念。



多件作品在不同時間投影於牆上，互相搭配形成趣味畫面值得玩味(圖/台灣英文新聞Lyla Liu)

北美館表示，展覽命名源於藝術家對生命經驗的體悟，從一段兒時經驗展開，再連結到周遭的生活圈並對當代生活進行中性的提問；透過文化符碼將時間、事件重構與破壞，重現其個人經驗、意識上偶然的空缺，並將其視為「夢」與「現實」移動的過程。

王湘靈認為，生命是藉由無數個「中繼點」構成的，這些中繼點或許像是睡與醒著等，是各種生命狀態轉換間的節點，一些「離奇而無從考究的兒時記憶」，像是六歲時和父母去海邊玩，一轉頭發現父母及身旁所有事都憑空消失的回憶，使她串連了平行的想像，她將這樣的經驗與記憶都看作是生命裡得以發現的裂縫處，進一步思考它們的存在與真實。



展覽現場(圖/台灣英文新聞Lyla Liu)

值得一提的是，其中一展間都是空白影像投影，王湘靈受訪時表示，這是對閱讀的反思，每天大家都接受大量訊息，但真的有看進去嗎？影像搭配上她解構重製過後的非洲鼓節奏，因為非洲鼓在古代除了是訊息的傳遞工具，也是巫醫文化中相當重要的元素，而觀眾每次走進展間都能聽見不同旋律。

有趣的是，擁有音樂演奏碩士的王湘靈，現在卻當起視覺藝術家，大家對於音樂家轉換藝術家身份感到很好奇，已有多年藝術駐村經驗的王湘靈透露，起初駐村的2到3年她都花時間沈澱，並很認真的思考「什麼是重要的」，之後受到文學跟電影的啟發，漸漸找到自己創作的方式，逐漸走上視覺藝術之路。

王湘靈強調，藝術之間是沒有很清楚的劃分跟界線，以前演奏時腦海中常會出現許多畫面，所以此次展出結合影像跟聲音，不只是單純的攝影展。

「快要降落的時候」將於明（7）日北美館登場，開放免費入場，詳情請前往官網查詢，一起來搶先看作品吧！



展覽現場(圖/台灣英文新聞Lyla Liu)



展覽現場(圖/台灣英文新聞Lyla Liu)



展覽資訊(圖/台灣英文新聞Lyla Liu)