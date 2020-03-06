基隆八斗子漁港首設外籍漁工儲物櫃 月租金只需100元

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）由行政院漁業署補助的基隆區漁會增設外籍船員儲物櫃室，今日揭牌。漁業署表示，儲物櫃共258個，提供外籍移工存放私人貴重物品，降低失竊風險，每月租金僅新台幣100元，將視需求增設更多儲物櫃。

漁業署署長張致盛表示，先前訪視基隆時，聽見外籍漁工說由於平時生活在船上，許多重要物件例如護照與手機等經常受潮，希望能在岸上有個安全的地方可以存放私人用品。

漁業署在與基隆區漁會討論之後，在八斗子漁港外籍船員休憩活動中心設置258個儲物櫃，提供放置私人貴重物品，充分利用港區空間並降低物品失竊風險，以妥善照顧外籍船員並即時回應其需求。

基隆區漁會總幹事陳文欽表示，進出儲物櫃只有1個出口，並增設監視器，每次僅有3人可進入，並增設監視器保障安全。儲物櫃每月收取租金新台幣100元，未來將視需求增設。

揭牌活動當天也同步舉辦「主廚上菜」活動，用基隆在地透抽、白帶魚示範『金沙透抽』、『焗烤白帶魚』、『日式炊飯』三道料理。

署長張致盛表示，基隆具有豐富海洋人文及漁業產業聚落，為協助國人瞭解食物來源與環境生態循環關係、在地漁業特色，進而支持漁業發展，因此輔導基隆區漁會推動食魚教育並補助建置北區食魚多功能教室。

課程規劃主題魚種生態知識、魚類辨識、魚食料理及漁村導覽等，透過活動讓消費者、學童認識基隆漁業產業及四季特色漁產，本次「主廚上菜」則以在地白帶魚及透抽示範料理，引導基隆區漁會家政媽媽，運用當季漁產烹調最新鮮、價格合理的海鮮，聰明消費不僅兼顧美味健康，更能對海洋資源永續有所貢獻。