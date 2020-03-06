預防野火 澳洲將開發專用觀測衛星

澳洲破紀錄的野火災害後，科學家現在在思考要如何在野火還沒燒起來時就防患於未然，他們發現，用帶有紅外線攝影機的衛星來觀察森林、草原植被或許會是個好選擇。

橫跨2019年和2020年兩年的野火是澳洲歷史上最嚴重的野火災害之一，高溫、乾燥的氣候與森林裡豐富的腐植質讓火勢一發不可收拾，全國上下有高達20%的溫帶疏林遭到祝融吞噬，除了嚴重的經濟損失外，對環境的破壞更是可觀，當局急須一個新的方式來監控並減緩野火帶來的傷害。

事實上，利用衛星的紅外線系統來進行監控不是新方法，像是歐盟的哨兵二號太空船(Sentinel-2)就配備了短波紅外線攝影機，作為林地的監控者是再好不過的儀器，然而，澳洲國立大學(ANU)的團隊認為，「兼職」的衛星已經不夠，澳洲應該發射一枚專門對準這些野火潛在地的衛星來進行觀測。

這個衛星將會搭載原本要用於天文觀測的高速感應器，這種感應器可以具象化尤加利等植物傳出的光波波長，ANU芬納環境與社會學院的Marta Yebra博士指出，團隊試圖要觀察到樹木最細微的變化，舉凡樹冠樹葉樹木的增減、木質素的變化與水分的改變都可以決定最後野火「燃料」的多寡。

澳洲國立大學的團隊指出，用來放在衛星上的感應器出自於即將啟用的超級望遠鏡，不過技術有了，要建造、測試並發射這類太空梭還需要個數年的時間，屆時這個應該只有行李箱大小的儀器，解析度可大到如從地面上十公尺觀測距離的程度，未來如果有更多類似的設備就可以建構一個更清晰的圖像。