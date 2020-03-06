【3月7日啟用】台南市「中國城」拆除　昔日治安毒瘤重建為當地最大親水「河樂廣場」

(台灣英文新聞/生活組 綜合整理)台南的中國城，對青壯世代來說，或許只是座形同治安毒瘤的建築，但對當地年過50的中老年人來說，這裡不但是台南1980年代繁華的指標，也是時尚的起點。

現在中西區中正路末端的中國城消失了，取而代之的，是台南最大規模的親水廣場: 「河樂廣場」，預定明天3月7日開幕啟用。

副總統當選人賴清德執政台南市之初，台南市政府已有重整中國城的打算。2015年賴清德宣布啟動「運河星鑽」計畫，夷平中國城才終於定案。2018年12月動工，斥資新台幣1億4000萬元打造親水廣場，且透過2019年底的徵名，同年12月定名為「河樂廣場The Spring」。

拆除前的中國城占地1.54公頃，是座地下2樓、地上最高11樓的龐然大物，重整不是件容易的事。但設計團隊有環保的遠見，保留了地下2樓停車場的結構及擋土牆，將地上物拆除後回填，再重設地下1樓及地面景觀，以殘存的舊有梁柱為主體，搭配水深只有30公分的水景，營造出親水環境。

河樂廣場特地保留中國城的部分遺構(如下圖) 及商家字號，漆上亮眼的白色，不論是白天或黑夜，總能吸引眾人目光，這是設計團隊中荷蘭籍設計師的堅持。

河樂廣場水中倒影 (台南市都發局)

河樂廣場保留中國城部分遺構 (圖/台南市都發局官網)

中國城部分商家字號被保留下來 (中央社)

中國城路面基地被中西區金華路切割成2塊，重整後的河樂廣場，如同中國城固有的地下街區，地下是連通的，遊客不需穿越車水馬龍的幹道，就能暢遊廣場兩側的水景。

根據中央社報導，儘管還未對外開放，河樂廣場已經被「富比世」雜誌譽為世界7大令人期待的公園之一。市府未來計畫以委託民營方式，讓民間管理廣場內150坪至200坪的空間，內設咖啡廳、輕食等，讓遊客有得吃有得玩，不會無聊。

遊客從台南火車站下車往舊城區移動，再從中正路前進安平區，視野無礙，透過T-Bike、公車、步行，就能直通河樂廣場，體驗這個廣場的親水環境後，穿越環河街，台南運河映入眼簾，這裡不論是選擇搭船或步行，都能享受台南水景的美好，就這樣一路逛到安平舊城區。

回溯中國城的歷史，它建於1983年，正值曾任國民大會議長蘇南成執政台南市時期，綽號「大頭仔市長」的他，祭出鐵腕，開闢拓寬台南市中西區、北區諸多舊城區道路。中國城是他在府城的豐功偉業之一，當時市府整治淤積的台南運河「盲段」，填平後建了這座面積1.54公頃的巨大建築，成為綜合商業大樓。

這座擁有中國傳統建築外觀的商城，讓府城人首次見識有別於當時在中西區民族路、公園路口遠東百貨之外不同風格的地下街商區，更帶動了當地中正商圈的發展，也使西門路和中正路口曾持續蟬聯多年的「台南地王」。

1980年代的中正商圈，涵蓋海安路「沙卡里巴」、國華街、康樂街，中正路、中國城的落成啟用，更讓中正商圈成為台南唯一炙手可熱的時尚區。

從河樂廣場看台南夕陽 (中央社)

在美國速食巨擘麥當勞才剛準備進軍台灣時，台南中正路已經有規模龐大的「香斯麥」速食店，且採24小時營業。更遑論周遭的千大百貨、王冠百貨、年輕貴族、成衣商場、王后戲院、王子戲院等。

看在當時的台南的眼中，中國城就像台北信義區101大樓般的存在，走進這座地下2樓，地上最高11樓的商業建築，環狀透明的天花板，可看到戶外的藍天，室內還有戲院、遊戲場、「冰宮」等，全是當時最時尚的玩意兒，年輕人休閒活動都集中在中國城和中正路上，完全不會膩。

中國城匆匆走過10多個年頭，直到前台南市長施治明決定開發引起諸多爭議及官司的海安路地下街工程，這個斥資數百億元的工程，截斷人潮，滿天塵土、巨大工程坑洞及重大機具機械聲，砍斷中正商圈的連結，店家紛紛開始出走。

堅持留下來的攤商，無法抗拒公權力，只得接受市府安排，終至煙消雲散。

中國城的沒落就這樣起了頭，一發不可收拾，海安路地下街工程未帶來預期的繁榮，反而消滅了中正商圈，沒有人潮的中國城，成了藏污納垢的所在、治安的死角。

雖然歷任台南市長終於想方設法解決海安路地下街工程的爛攤子，改變海安路的風貌，中國城還是沒有復甦。

2015年，當時執掌台南市的副總統當選人賴清德啟動「運河星鑽」計畫，決定夷平中國城，興建親水廣場時，除區段徵收引發的議論外，倒也贏得多數市民的認同，年輕一代更認為中國城是舊時代的產物，根本無法立足在這個資訊流通快速的新時代。

「中國城被拆除前，我曾走進地下街，只有入口處幾家店鋪亮燈營業做最後的掙扎，望向遠處是一片黑暗，宛如是座鬼城」台南1名中年人這樣說。1987年他讀大學時，曾蹺課偷偷地從台中騎機車到台南鹽水看蜂炮，不敢回家過夜，就窩在人聲鼎沸的中正路「香斯麥」睡覺，隔天清晨被警察叫醒，這段年少輕狂的歲月，就像是中國城曾有的繁華，回不去了。

資料來源: 中央社

座落於台南市中西區中正路末端的中國城(下圖) ，曾是台南繁華的指標，也是時尚的起點。如今已被拆除，重建為親水的河樂廣場，僅保留部分遺構。台南市政府提供/中央社