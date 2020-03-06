美福食集宅經濟逆勢成長 線上線下皆漲幅3成起跳

受新冠肺炎疫情影響，民眾外食也得處處把關，因此安心居家的用餐方式，也帶動了一波宅經濟成長。以進口頂級肉品聞名、坐落於內湖大賣場一級戰區內的「美福食集」近期來客數明顯增加，

統計發現，過往農曆年後買氣會降低許多，但今年因民眾選擇自我防護的居家用餐模式逐漸增加，以農曆年後同時期的買氣相比，美福食集門市部分較去年成長了3成；而成立5年多的美福食集線上購物，也在防疫期間更加逆勢漲幅，營業額足足成長近4成。現代的養生意識是懂得選擇好的食材安心吃，自然的營養來源絕對是鞏固健康的不二法門！

美福食集二月份的銷售排行榜，也因為防疫期間出現了不同的變化，前五名商品分別為：美國特選安格斯牛小排火鍋片、特級格陵蘭大比目魚(扁鱈)、紐西蘭國王鮭魚輪切、美國特選PRIME沙朗牛排、澳洲特選和牛手工成形調味漢堡排。其中，安格斯牛小排於單月份就超過25000盎司，足足多達3000人份左右的驚人銷量；海鮮類也因為講求營養均衡加強自我保護力，在該月份銷售量增加，特別以深海魚類更為顯著；而澳洲特選和牛手工成形調味漢堡排也意外地在這段期間排上前五名銷售商品，單月銷量超過1000片，簡易烹調即可享用的，居家用餐好輕鬆，兼顧美味與便利的特性是居家防疫的必備美食！

美福食集為了維護各位顧客的健康權益，在公共區域也加強了衛生安全管理。每週定期於賣場內部與公共環境進行消毒作業，且所有第一線接觸顧客的員工皆佩戴口罩執勤，另也於出入口加裝消毒酒精供顧客使用，讓消費者進入賣場也能安心採買！此外，在非常時期的防疫時刻，美福食集更貼心準備了20,000瓶75%消毒酒精(50ml)，3/7起，將大方回饋來美福食集採購食材的饕客們，若消費金額滿1,500元即加碼贈送乙瓶，並且可累計兌換(以此類推)。美福期盼以一份小愛心，於防疫期間盡一份心力。

第一名 美國特選安格斯牛小排火鍋片/500g

萬年不敗款非「美國特選安格斯牛小排」莫屬！嚴選Top Choice等級的安格斯牛，擁有華麗的大理石紋且油脂分布均勻，頂級細緻的香甜滋味，一直是饕客心目中的首選。牛小排軟嫩欲化的特性最適各種熟度，再加上台灣人喜好火鍋的飲食習慣，單月銷售破近3000人份的銷量，無疑成為整年度最熱銷商品，當之無愧！

第二名 特級格陵蘭大比目魚(扁鱈)

格陵蘭全境大部分都處在北極圈內，為全球海域中少數完全沒有污染的海域，由於處於高緯度的氣候，因此產自於此的魚種大多油脂豐厚、體型結實，造就鮮嫩清甜口感。

第三名 紐西蘭頂級國王鮭魚輪切

國王鮭來自紐西蘭最純淨的天然海域，素有「海中和牛」之稱號！優雅的粉橘色，口感鮮香細緻，而獨特鮭魚脂香於口中餘韻留存，營養價值也居眾鮭魚之冠，不僅大人喜歡，更是小朋友的最愛！

第四名 美國極黑和牛金牌沙朗牛排

美福獨家代理、也是台灣最大美國和牛品牌「SRF」，其肉質鮮美、油花香甜，美味又多汁的風味，不僅許多名廚喜愛，因豐厚細緻的大理石紋，讓料理簡單好上手，顧客買回家也能輕鬆當大廚！

第五名 澳洲特選和牛手工成形調味漢堡排

嚴選澳洲和牛絞製而成，被譽為漢堡排中的極品！肉感濃厚、油脂鮮香的特性，打破以往在家烹調漢堡排容易乾柴的口感，多汁美味好烹調， 為居家最快速又便利的營養來源！