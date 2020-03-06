美眾院外交委員會聲援黎智英　指中國趁武漢肺炎疫情嚴峻濫捕大錯特錯

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）繼美國國務院對壹傳媒創辦人黎智英等人被捕一事表達關切後，美國眾議院議員5日對此發表聲明，批評此舉出自政治動機，還說中國「大錯特錯」。

壹傳媒創辦人黎智英、香港民主黨前主席楊森和工黨副主席李卓人，2月28日突遭香港警方以涉嫌非法集會等罪名逮捕。黎智英同日獲准保釋。美國眾議院議員5日對此發表聲明中指出，中國別以為現在大家的注意力從香港轉移到新型冠狀病毒（武漢肺炎）的全球大流行，就可以藉機公然違法逮人，那這樣他們就大錯特錯了。

《美國之音》報導，眾議院外交委員會主席、民主黨籍眾議員恩格爾（Eliot Engel）與委員會共和黨籍議員麥考爾（Michael McCaul）在聲明中提到，香港當局雖然聲稱是針對先前非法集會事件才逮捕他們，但黎智英稍早前曾發表一篇文章，指出北京的言論自由打壓加劇了武漢肺炎病毒的流行，暗指這兩者間的關聯。

聲明中說，香港以強大法治與自治聞名，但若將香港法律用於政治目的，將會進一步傷害香港的聲譽。

聲明最後也敦促香港政府立即釋放所有因政治動機而被拘留的人，「我們作為推動《香港人權與民主法案》通過的國會議員，將繼續審查侵犯香港自治的行為」。