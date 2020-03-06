【武漢肺炎】國家音樂廳大動作閉館消毒　國家交響樂團取消台灣演出

NSO演出全面暫停,國家音樂廳今起全面閉館消毒(圖/NSO) NSO演出全面暫停,國家音樂廳今起全面閉館消毒(圖/NSO)

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)澳洲音樂家確診新冠病毒，同台演出的國家交響樂團目前取消後續演出，國家音樂廳今起全面閉館消毒，文化部也緊急啟動多項防疫措施。

中央流行疫情指揮中心昨（５）日指出，一名澳籍音樂家日前來台與國家交響樂團（NSO）在台北國家音樂廳演出，在台期間曾咳嗽、流鼻水到診所就醫，於３月２日離台後在澳洲確診武漢肺炎。國家音樂廳今日全面閉館消毒，範圍包括前台、後台以及休息室等空間，節目取消。

澳洲廣播公司（ABC）報導，澳洲作曲家布萊特狄恩（Brett Dean）確診感染的消息5日由他的經紀公司Intermusica證實。經紀公司表示，狄恩目前在南澳州（South Australia）首府阿得雷德（Adelaide）一家醫院接受治療。

NSO發布新聞稿說明，已掌握個案2月28日及3月1日入座觀眾席位置，並已主動提供所有細節給中央流行疫情指揮中心，將儘速掌握完整座位名單後，配合指揮中心辦理後續事宜。

綜合媒體報導，一名NSO團員私下表示，彩排期間，這名音樂家有咳嗽，也有團員現場表達希望這名音樂家戴口罩，但尊重國外音樂家不習慣戴口罩的民情，沒強制一定要戴。

文化部已責成所屬國家樂團及劇團等表藝團隊三月份所有國際邀演皆延後辦理，以降低國際邀演造成之風險。至於民間單位之國際邀演，文化部建議若原規劃國際演出者來自旅遊警示區者應謹慎評估是否避免，其他國際演出者則建議應有風險評估，並確實掌握邀演者旅遊史紀錄及健康情形填報。

鄭麗君接受中央社採訪時表示，初步了解，確診的澳籍音樂家在來台進行兩場演出時，分別都有入坐觀眾席。他旁邊是同行友人及國家交響樂團人士，另一場的觀眾名單也有初步掌握，文化部已一併將這些接觸者報給疫情指揮中心，由指揮中心判斷，並與屬於密切接觸者進行聯繫，配合檢疫措施。

鄭麗君表示，針對個案，文化部也立刻進行因應處置，希望將衝擊影響降到最低。澳籍音樂家參加的相關活動過程中的接觸者，都已掌握名單，交給指揮中心判斷，清查包含21位團員、記者會中的7位記者及後續專訪的記者。

文化部已要求國家所屬的樂團及表演藝術團體，暫停3月的國際邀演；民間相關的表演藝術活動，在國際邀演的部分，也要盡可能掌握風險評估及旅遊史。若來自旅遊警示地區，建議可以避免或延期，同時也要做好防疫措施，確保工作團員及觀眾安心進行活動。

文化部也將和北捷同步，無論觀賞動態或靜態展演，將協助額溫37.5度以上者辦理退票離場；文化部及所屬場館自春節期間即已啟動相關防疫措施，包括入口量體溫、提供乾洗手消毒、第一線人員戴口罩、空調系統改通風換氣模式等措施。