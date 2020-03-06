鑽石公主號翻版 「至尊公主號」舊金山外海待檢測　百人出現武漢肺炎疑似症狀

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）豪華郵輪「至尊公主號」（Grand Princess）日前加州死亡首例的71歲老翁證實曾搭過這艘船，美媒報導，目前船上約百人有症狀，3人確診，該郵輪於5日（美國時間）駛進美國舊金山外海，檢測包以直升機運送到船上，初步估計至少有近百人需要檢測。

繼鑽石公主號（Diamond Princess）因船上有乘客下船後確診2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎），導致全船在日本橫濱外海隔離2週。公主遊輪公司（Princess Cruise）旗下另一艘大型郵輪至尊公主號如今也有群聚感染的疑慮。

加州州長紐森（Gavin Newsom）4日表示，加州首例武漢肺炎死亡病例的71歲老翁，2月11日至21日搭至尊公主號郵輪往返舊金山和墨西哥。

美聯社報導，目前已知至少有3位乘客確診武漢肺炎，其中包含加州首例死亡的老翁。

中央社報導，母港在舊金山的至尊公主號目前有大約3500名乘客與組員被隔離在外海，乘客何時上岸沒有時間表。美國海岸防衛隊（The Coast Guard）派遣直升機，低空遞送檢測包到船上，由船上的醫療團隊執行檢測。

加州衛生部5日表示，「預計會需要好幾個小時做檢驗」。第一批檢測報告可望在6日有結果。根據加州州長紐松（Gavin Newsom）表示，「直到每位乘客都進行採檢之前，船不會靠岸」。

至尊公主號2月11日從舊金山出發前往墨西哥，21日返回舊金山，船上約有2500人。下船後，其中62名乘客續航，並有2000多名乘客新加入旅程，前往夏威夷，原訂3月5日抵達墨西哥，7日返回舊金山結束行程。

4日得知武漢肺炎加州死亡首例曾是至尊公主號的乘客後，郵輪取消停靠墨西哥，直接駛回舊金山，5日進到外海。