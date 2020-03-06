【武漢肺炎】印度確診個案暴增學校關閉 專家憂疫情失控

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）咖喱神話破功？印度衛生與福利部3月5日晚間宣佈，新增1名武漢肺炎確診病例，該個案曾前往伊朗旅遊，累計確診案例達30例。由於開始出現社區傳播病例，新德里政府宣佈關閉全市小學至3月底。

《中央社》報導，1名印度線上支付公司Paytm員工從義大利返回新德里後出現症狀，3月5日被宣佈確診，為第29例個案。

印度當局表示，先前遭確診的工程師自班加羅爾搭乘巴士前往海得拉巴過程中的接觸者中，傳出2人檢查結果為陽性。但泰倫加納省（Telangana）當局僅將2人列為疑似案例，詳細結果還要等中央政府批准確認。

由於近日新增個案，大部分與新德里有地緣關係，日前確診的16名義大利觀光客也曾到過新德里，引發當地民眾恐慌，紛紛搶購口罩及消毒用品。

新德里市副市長西索迪亞（Manish Sisodia）3月5日宣佈，為防治武漢肺炎傳播，將關閉新德里市內所有公私立小學直到3月底，以遏止疫情傳播。

由於南亞地區人口眾多、醫療基礎建設落後、衛生意識薄弱，再加上糖尿病等慢性病盛行，恐難以應付如武漢肺炎這樣需要嚴格控制傳播接觸的傳染病。

報導指出，新德里喬治全球健康研究中心（George Institute for Global Health）吉哈表示，以印度的社會結構來說，無法實行類似中國、日本那樣的封鎖措施。

武漢肺炎在印度的確診案例急速飆升，有專家憂慮，實際感染案例可能比官方公佈的高出許多。

英國《每日郵報》就曾報導，鑑於印度人口稠密，該國的現有對策以及該病毒的傳播潛力是人們關注的焦點。美國情報機構正密切注意武漢肺炎在全球的傳播速度，若疫情在印度爆發，其規模將非常之大。

由於政府執行力不彰，印度鄉村地區即使發生疫情也很少上報，而城市地區遍佈貧民窟，難以接受良好醫療待遇，這些人一旦染病將使病毒擴大傳播。