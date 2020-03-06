武漢肺炎再敲警鐘 中國禁野味是否又是曇花一現？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）武漢肺炎持續在全球肆虐，來源仍不明，各界直指是野味釀的禍，中國雖已下令暫停一切野生動物交易，但根深蒂固的飲食與中藥文化，加上牽涉其中的龐大經濟利益，說禁就禁，真的辦得到嗎？

CNN指出，中國不是沒有經驗，早在2002-2003年SARS期間，就已發現果子狸可能是病毒中間宿主，因此禁止鼬獾類動物之宰殺交易，廣州也短暫禁過宰蛇生意。然而，十多年過去了，今日中國饕客仍能享用到這些野生動物。公衛專家疾呼，北京政府不能再輕縱本次疫情帶來的機會，必須直接從飲食、中醫等方面下手，進行大刀闊斧的改革、改變大眾對食用野味的態度。

本次新型冠狀病毒爆發後，就有民眾披露眾矢之的武漢海鮮批發市場的百種野味，CNN更取得微博用戶拍攝的影片，直擊該市場在顧客面前宰殺野生動物的「日常」，而影片已因政府審查刪除。

曾參與SARS病毒研究的香港病毒學教授潘烈文表示，將各種野生動物集中飼養，本就會提高各自病毒跳到「鄰居」、再跳到人類身上的風險。

一名住在廣東南部的黃姓女大學生透露，她與家人都常造訪野味餐廳，從野豬到孔雀都有，因為據稱「吃了有助健康」。不只是為了號稱的功效，野生動物也被視為地位象徵。她說道，野味價格昂貴，能招待客人野味，被視為高檔待客之道。一隻孔雀就要人民幣800元，並非尋常百姓能端得出來的「美食」。

官方並未列出禁令涵蓋的野生動物名單，定義模糊也容許了鑽法律漏洞的可能性。再者，官方已把鴿子、兔子都列入活禽，而非野生動物的範疇，使其交易得以合法化。

此外，中國向以傳統中醫自傲，市值高達1,300億美元，官媒也可說是傾其全力行銷中醫之好。習近平更稱，中醫是中國文明的珍寶，體現了國家與人民的智慧。本次禁令並未禁藥用野生動物，只說必須嚴格監管。至於如何監管、罰則為何，隻字未提，又成了可任意解讀的漏洞。

野味產業在中國經濟也貢獻良多，根據2017年的一份中國工程院報告，中國野味產值達730億美元，逾百萬人從事相關行業。然而，自武漢肺炎爆發後，近2萬飼養場勒令關閉，養殖的動物包括孔雀、狐狸、鹿、龜等。禁令易下，百姓生計難道就置之不顧？

野生動物交易，對中國民生、經濟乃至國家形象影響甚鉅，牽扯之深、之廣，恐怕不是一紙禁令就能了事。