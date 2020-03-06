【武漢肺炎快訊】搭乘長榮確診者為澳洲音樂家　 台灣國家交響樂團21團員與8記者須居家隔離

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 有關5日澳洲確診1名最近曾來台旅遊之COVID-19(武漢肺炎)病例，中央流行疫情指揮中心5日晚間22:20分左右再次召開記者會補充說明，文化部長鄭麗君也一同出席。

依據外媒報導描述之個案資訊，經比對年齡(58歲)及轉機資訊(澳洲阿得雷德)後，已鎖定特定旅客，是一名曾來台灣演奏的音樂家。

綜合指揮中心新聞稿與中央社說法，中央流行疫情指揮中心5日深夜證實該男子為外籍音樂家，2月23日入境後，28日晚間在國家音樂廳、3月1日下午在演奏廳參與演出，曾接觸部分團員需居家隔離。國家音樂廳節目取消，相關空間消毒。指揮中心指揮官陳時中表示，目前已掌握21人需居家隔離，後續患者的接觸史，將從監視器等調查私人行程。

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而根據中央廣播電台報導，文化部長鄭麗君5日晚上在中央流行疫情指揮中心記者會上表示，由於澳洲確診個案曾於2月份來台演出，同台合作的NSO團員，以及曾與音樂家接觸採訪的8名國內文化記者都必須進行居家檢疫。

文化部長鄭麗君5日晚間宣布，NSO國家交響樂團近期所有演出與活動取消，文化部所屬樂團三月份國際邀演也延後辦理。

指揮中心表示，經調查，該名澳洲音樂家入境前雖曾有咳嗽等症狀，但無疫區旅遊史，於2月23日入境時亦無症狀，經研判為境外感染。

在台期間該名音樂家曾於音樂廳排練，2月27日晚間因出現咳嗽、流鼻水症狀曾至診所就醫，後於2月28日及3月1日參與演出，3月2日離台。



目前已針對個案在台行程匡列接觸者，其中密切接觸者將進行居家隔離14天，其他接觸者進行自主健康管理14天。自主健康管理期間如有發燒、咳嗽等不適症狀，應戴上口罩立即就醫；若症狀持續，就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報隔離採檢。至於參與音樂會之觀眾因距離較遠，評估風險極低，請民眾無須過度擔心。

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