【武漢肺炎快訊】台灣5日新增2病例、累計44人確診　搭乘長榮澳籍確診者正疫調中

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【武漢肺炎快訊】搭乘長榮確診者為澳洲音樂家 台灣國家交響樂團21團員與8記者須居家隔離

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(5)日晚間7時30分召開記者會，公布國內第43、44例COVID-19(武漢肺炎)確定病例。

其中案43(北部50多歲女性)為案39(境外移入個案)確診前的接觸者；案44為菲律賓境外移入個案(北部30多歲男性)。

有關外媒報導南澳洲確診1名最近曾來台旅遊之COVID-19(武漢肺炎)病例，中央流行疫情指揮中心表示，已向澳洲當局瞭解該名58歲外籍個案身分，另依據現有資訊，已鎖定一名可能個案，該個案2月22日自英國倫敦經曼谷到台灣，於2月23日入境，2月27日晚間因出現咳嗽、流鼻水症狀至診所就醫，並於3月2日於桃園機場搭乘長榮航空BR315飛往澳洲布里斯本（Brisbane）。



指揮中心指出，該名個案初步研判於境外感染後在台發病的機會較高，目前正透過各項聯繫管道，積極調查個案2月23日至3月2日間在台行程，以進行接觸者匡列，請民眾勿過度恐慌。

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指揮中心說明，台灣確診的案43近期無國外旅遊史，由於其2月24日、25日曾與案39(如下圖) 一同在插花班上課，且坐正對面，故列為接觸者；此個案3月3日因發燒及喉嚨痛症狀，由衛生單位安排就醫並住院隔離，4日採檢通報，於今(5) 日確診，研判為群聚事件，案43同住家人目前均無疑似症狀，衛生單位已完成採檢，將持續追蹤個案接觸者健康情形。



至於案44曾於2月28日至3月3日與友人至菲律賓旅遊，3月2日於菲律賓當地出現胃脹及腹瀉症狀，3月3日返國後因喉嚨乾、倦怠情形至診所就醫，4日至醫院就醫時，院方發現個案有國外旅遊史且出現症狀故採檢通報，於今(5) 日檢驗確診，目前個案已收治負壓隔離病房；同住接觸者無疑似症狀。

依案44發病前活動史研判，於境外感染的可能性較高，衛生單位將進一步調查個案旅遊行程，並持續追蹤與個案同機旅客、同住者及就醫接觸者之健康情形。

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