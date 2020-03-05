馬來西亞砂拉越州再度限制台灣人入境　吳釗燮痛批中國施壓

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，各國紛紛祭出旅遊限制以控制或阻絕病毒傳入，馬來西亞砂拉越州現傳出因中國壓力而宣布重新施行原本已經撤銷的對台旅遊禁令，外交部今（5）日對此表達強烈遺憾，痛批中國霸凌，外交部長吳釗燮更大罵中國的行為簡直「病態」。

砂拉越州（Sarawak）政府在2月底傳出禁止我國民眾入境，經外交部交涉後，於週二（3）撤銷相關規定，不料昨（4）日又突然宣布重新將台灣列入限制入境名單。外交部指出，這是因為中國強力施壓，迫使砂拉越州政府將台灣與中國、香港及澳門並列，禁止過去14日內曾赴台灣、中國、香港、澳門、南韓、義大利，以及伊朗等的外籍人士入境。

外交部長吳釗燮透過推特表示，經過溝通後，砂拉越州承認台灣並非中國且解除對台灣的旅遊禁令，「結果你猜如何？中國又迫使砂拉越州再一次對台實施禁令！」吳釗燮更形容中國喜歡霸凌台灣，卻要求全世界要對武漢的疫情感謝中國，實在很「病態」。

吳釗燮或是指中國官媒新華社在昨日刊登的一篇題為「理直氣壯，世界應該感謝中國」的社論，文中除了大肆批評美國政府控制國內疫情的做法及稍早對中國祭出的旅遊禁令，更直言「美國欠中國一個道歉，世界欠中國一聲感謝，沒有中國的巨大犧牲和付出，就不可能為全世界贏得寶貴的抗擊新冠肺炎疫情的時間窗口。」

外交部則表示，面對砂拉越州政府一再反覆，外交部對此表達強烈遺憾，但駐馬來西亞代表處仍將續洽該州州政府。外交部並痛批中國霸凌，貽笑國際。

外交部提及，國人赴馬來西亞商旅如果遇急難需要協助，可撥打駐馬來西亞代表處急難救助電話或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」以取得即時協助。