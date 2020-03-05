「新北STEAM教育生活季」開跑 萬里國中用科學自製防疫洗手乳

新北市教育局與淡江大學第9年合作推動「 行動化學車-化學遊樂趣」，今(5) 日展開新北歷年最多場次的巡迴，109年將巡迴33場次，首站來 到萬里國中，現場示範「能源與防疫」實驗，帶領學生自製防疫洗手 乳、了解碘片如何防止輻射傷害及製作化學電池，讓學生從生活中學 習科學知識。

因應防疫，活動主題緊扣防疫觀念宣導，現場帶領學生學習如何自製 「屬於我的洗手乳」，了解洗手乳中界面活性劑的功能與去污原理， 教導勤洗手防疫觀念，並能清楚辨識各種除菌配方，活動結束同學將 自製的洗手乳帶回家，與家人安心使用。

萬里區是少數有核能發電廠進駐的地區， 活動特別獲得第二核能發電廠林志保廠長的支持， 由核電廠核能技術組楊偉義課長設計「一日臺電公司董事長」課程， 引導學生瞭解目前國內各種能源的生成方式及優缺點， 並模擬擔任台電公司董事長，找出最合適的能源分配比例。 也邀請清華大學原子科學技術發展中心吳勇慶研究員與淡江大學合作 設計「知輻習輻」實驗， 透過偵測器找尋生活中可能產生微量輻射線的物品， 以及輻射的種類、防護與隔絕知識。 也以家中常見的碘酒為實驗藥品的「三碘一課」實驗， 帶同學了解日本發生核災時全民發放碘片， 以及碘片防止輻射傷害的原因。「手創光點」實驗則讓學生親手製作 化學電池，使用生活中常見的食品添加劑作為電池液， 以串聯的方式讓燈具發光。

萬里國中鄧同學開心的說：「我很期待行動化學車的到來， 因為它帶來新奇又有趣的實驗， 最令我印象深刻的是自己調配洗手乳， 讓我看見化學實驗有趣又實用的一面！」

新北市教育局於101年與淡江大學簽訂合作意向書， 共同將科學教育資源透過行動化學車，每年巡迴新北市各校， 至108年度已巡迴164場次，今(109) 年度化學車將巡迴新北23場次，「跑跑分析車」 也將巡迴10場次，總計33場，透過有趣的實驗秀、 示範與提供動手做實驗的過程，激發學生學習化學的興趣。

教育局教育研究及資訊發展科吳佳珊科長表示， 透過今日2小時的實驗動手做， 讓學生親自調配化學藥品並操作器材， 希望學生在輕鬆氣氛下學習化學知識，落實「生活即科學， 科學即生活」，也呼應新課綱自然科學領域強調的「探究」及「 實作」精神。

新北市教育局於108學年度下學期陸續辦理新北STEAM教育生 活季，STEAM小奇兵們將會出現在各活動現場，只要參加的親師 生現場與小奇兵們合照，並上傳至STEAM大聯盟ＦＢ粉絲團(h ttps://www.facebook.com/ 108901393907755/)，到6月20日前月月有抽獎 ，活動詳情請上新北STEAM大聯盟網站(http:// steam.ntpc.edu.tw/index.php)查詢 。