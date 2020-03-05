中華電信與HTC完成三地VR遠程會議 攜手布局5G應用

因應新冠肺炎疫情擴大，今年MWC世界通訊大會雖然停辦， 中華電信與HTC團隊仍分別從中華電信行動通信分公司、 HTC台灣總部及HTC英國辦公室等三地，透過VIVE Sync進行多人互動的＂面對面＂VR遠程會議， 完成雙方5G策略合作會談。HTC VIVE Sync VR虛擬實境會議，係透過虛擬人像進行多人共享空間的會議， 結合中華電信的行動寬頻網路，提供更快速穩定、 高畫質的會議服務。 此次中華電信與HTC除取得2020策略合作共識外， 未來將持續透過多元的策略產品合作，建構端到端5G產業鏈， 致力推動台灣5G發展，帶動產業升級！

攜手HTC投入4K、VR創新應用，引領消費者體驗5G新視界！

中華電信行動通信分公司陳明仕總經理表示：「 中華電信致力提供消費者更優質的行動網路品質， 未來將以超高寬頻技術，攜手HTC提供消費者最嶄新的4K、 VR內容，持續發展各種VR應用服務，以延伸5G產業鏈應用， 為消費者打造更多即時、同步的影音體驗！」

HTC台灣區總經理陳柏諭表示：「 中華電信與HTC是長期戰略夥伴， 很榮幸這次能藉由中華電信優質的網路技術，讓VR會議得以成真， 期待未來的5G時代，可以讓VR技術隨著更大的頻寬， 帶給客戶更多元便利的生活。」

中華電信取得5G最大頻寬、5G最佳頻率組合到位！

2020年邁向5G元年，中華電信在5G首波釋照中，於3. 5GHz及28GHz兩個頻段皆取得最大頻寬與最佳的頻位， 將積極投入5G網路建設，目標今年7月開台。

中華電信5G展示，除了日前於台北、台中兩大跨年現場， 及KKBOX風雲榜特別舞台大秀5G領先技術， 另在台灣燈會主燈展區台中后里森林園區， 獨家提供5G超高網速實測達1.6 Gbps的高速率及4K超寬頻影視、VR應用等創新應用服務！ 中華電信將持續建構最大頻寬、最廣涵蓋的4G/ 5G行動寬頻網路，未來也將持續與國內產業夥伴建立生態圈， 以客戶需求為導向，提供精彩可期的5G創新服務！