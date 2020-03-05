防疫不出國也能國際交流 新北跨國共學互動熱絡

受到嚴重特殊傳染性肺炎影響， 新北市各校全面暫停出國交流，但透過教室連結網絡社群計畫， 讓跨國姐妹校靠全球性教育網絡平台及資訊通訊科技緊密連結， 學生在教室內就能與世界各國的師生交流互動，不用出國， 也能國際交流!

新北市教育局推動教室連結網絡社群計畫邁入第六年， 本學期共有75校參與教室連結網絡社群計畫， 鼓勵學校運用網路資訊科技， 進行國際教育夥伴合作與深耕課程教學， 包括透過iEARN平台進行節日賀卡交換、Developing Map、Flat Stanley、明信片、國際筆友等方式，與國際夥伴學校交流， 培育學生具備國際素養， 並將本市多元豐富的在地課程分享到世界各地。

竹圍高中葉書蘋老師表示， 竹圍高中致力提供每位學生都有與外國夥伴交流的機會，目前與日、 韓姐妹校、 厄瓜多Galapagos及羅馬尼亞友校進行國際節日賀卡交流活 動； 與厄瓜多Galapagos友校進行Facebook社群交流， 討論當地的經濟活動、學校午餐、制服文化、藝文話題、 節慶文化及疾病防治等議題。此外， 韓國目前受到疫情影響延後開學， 也正規劃開設Facebook社團或線上交流平台， 與姊妹校視訊交流，共同討論防疫教育議題。

竹圍高中陳姿穎同學說：「國際交流活動不僅精進英文能力， 也認識很多外國朋友，接觸不同國家文化、學校生活， 甚至能共同討論國際議題，拓展世界觀， 不用出國也能與外國朋友交流真的很棒。」高楷雯同學也說：「 與日本信州大學附屬松本中學校的國際筆友活動， 實際活用課本所學的英文，認識日本的朋友與文化， 非常期待這學期的國際交流。」

二重國中吳美玲老師鼓勵教師們可多運用ICT於課程設計， 培養學生成為數位公民。 例如Padlet數位平台可讓學生和各國的夥伴學校享受網絡連結 的即時性與便利性；Flipgrid學習平台能讓孩子錄製聲音， 跨國交流意見，提升學生的英文口說能力。 二重國中本學期將使用iMovie 拍片，和世界二十多個國家討論全球性議題， 鼓勵學生勇於表達自己的想法。

二重國中陳泓嘉同學表示， 一開始和不同國家的學生視訊會有點緊張， 但熟悉後還一起玩許多遊戲，分享自己國家文化、美食等， 讓我遇到外國人不再害怕。陳姿玟同學則表示， 活動接觸到不少學習英文的app，也學到很多英文單字， 增進和外國朋友交流的機會，不僅提升了英語能力， 還充分挑戰膽量。

新北市教育局運用網路無國界的特性， 防疫期間仍可進行多元化的國際交流活動， 同時也鼓勵各校將全球公民素養融入防疫教育， 積極參與學校和社區之防疫工作、體認自己在防疫工作之責任義務， 也是提升學子國際素養的最佳機會教育。

照片來源：新北市政府教育局提供