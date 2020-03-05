富邦特選世代行動通訊報酬指數ETN

富邦證券2019年12月20日上市「 特選世代行動通訊報酬指數」ETN(代號020012)， 因世代行動通訊題材切中市場需求深獲投資人青睞，該檔ETN在台 灣證券交易所掛牌交易不到一個月首次申請發行之6萬張即全數賣出 ，流通在外100%，此為台灣ETN市場首檔申請增額發行的ET N產品，在主管機關開放這項金融商品未滿一年(2019年4月3 0日指數投資證券開放)的時間能有此銷售佳績實屬不易。

富邦「特選世代行動通訊報酬指數」ETN主題性明確， 指數組成源自台灣上市股票中國內手機中央處理器上市品牌廠及包括 「通信網路業」、「通訊設備」、「網通」、「電信服務」 等產業分類之標的，在兼顧流動性及財務穩健雙指標下， 依市值排序選取前10大股票所組成，目前最新成分股有智邦、 聯發科、中磊、智易、中華電、啟碁、友訊、兆赫、眾達-KY及台 揚，每年四月份進行指數定審， 定審時將重新檢視成分股是否符合所設定的條件，單檔權重上限為1 2%，以確保指數符合主題定義；富邦「 特選世代行動通訊報酬指數」ETN為維持市場流動性及造市穩定度 向交易所遞件申請「特選世代行動通訊報酬指數」ETN增額發行， 3/4已核准通過，3/6將可在市場正式交易， 期滿足廣大市場投資人需求。

富邦證券表示，指數投資證券(ETN)直接連結對應指數表現， 其報酬扣除管理費後較無追蹤誤差且連結報酬指數其成分股配息直接 滾入指數進行再投資，因此投資績效能清楚呈現且具節稅效益，另外 ETN直接在集中市場掛牌交易，交易稅率低廉，惟ETN設有發行 年限條件及提前強制贖回機制等規範， 投資前應詳閱商品公開銷售說明書。