迎接春暖花開的三月，避開都會人潮，無憂無慮的來宜蘭放鬆心情享受自然美景，體驗田野慢活與林間豐沛的芬多精。宜蘭力麗威斯汀度假酒店絕對是一處可以大口「森」呼吸，忘卻煩憂的渡假勝地，入住宜蘭力麗威斯汀度假酒店，邀約大家一起走出戶外親近大自然，泡泡員山溫泉，走訪宜蘭員山最美的落雨松祕境-蜊埤湖，還能提升『免疫力』!

即日起至3月31日止，強力推出「清心慢活‧用力森呼吸一泊二食住房專案」，入住雙人豪華/精選客房解憂價每晚只要NT$6800元起。入住期間，除了提供雙人知味西餐廳自助式晚餐及翌日活力健康早餐外，入住期間酒店設有露天風呂大眾湯池讓房客免費使用，休閒中心設有室外溫水游泳池、桌撞球室、24小時健身房及小朋友最愛的兒童俱樂部。

全配獨立空調，紫外線消毒燈防疫沒煩惱

入住宜蘭力麗威斯汀，除了享受酒店獨有威斯汀天夢之床的舒眠體驗、全套白茶蘆薈沐浴用品、員山碳酸氫納溫泉美人湯外，每房皆提供免費mini bar、濃縮膠囊咖啡，同時可享宜蘭火車站或轉運站免費接駁及免費停車。酒店提供多種客房、套房及別墅房型，每間皆擁有獨立空調，可以盡情深呼吸外，拉開窗戶享受清新空氣感受戶外田野風光。旅客退房後酒店將由專業房務人員使用紫外線消毒燈對室內空氣和物體表面進行清潔，為住客全面把關，讓入住的旅人來到這，能拋開口罩，放鬆心情去享受美好渡假時光。

來場森之戀，與您芬享負離子

宜蘭力麗威斯汀度假酒店可提供您作為通往森林浴的入口，近郊可走訪宜蘭知名的「望龍埤抹茶湖」，以及落羽松仙境「蜊埤湖」外，右轉約莫40分鐘車程可抵達福山植物園，旅人們沿著步道走入原始山林間擁抱自然，洗滌塵煙與稀有的野生動植物來一場山林生態之旅。左轉則通往高山仙境，拜訪亞洲最大神木聚落「神木園區」，享受千年神木與芬多精的洗禮; 暖春櫻花盛開，3月至「棲蘭明池」及「武陵農場」為賞櫻最佳時節，10多種不同品種，讓旅人盡情欣賞唯美的粉紅狂潮; 春遊太平山，常有雲海的獻蹤，遠望氣勢磅礡的雲瀑搭配周圍壯闊的山景，氣勢非凡，美不勝收!

清心慢活‧用力森呼吸 到宜蘭就是要住頂級渡假飯店

來到宜蘭泡溫泉，來趟員山溫泉之旅外，走出戶外用力森呼吸，感受休閒渡假時光應有的尊榮享受，享受獨有的碳酸氫納員山溫泉美人湯，即日起至3月31日止，到宜蘭力麗威斯汀度假酒店選擇「清心慢活‧用力森呼吸一泊二食住房專案」，入住雙人豪華/精選客房解憂價每晚只要NT$6800元起，專案每日限量提供。詳細內容請查訂房官網查詢或洽詢酒店訂房組 : 03-9232111分機1