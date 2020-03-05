抗疫殺很大 福華大飯店祭出限時激安優惠

為鎖定國旅市場及小資家庭客群的城市旅遊商機，福華大飯店集團史無前例推出「您花3,600 我送3,600！」吉時享樂住房專案（適用入住需於5月31日前），旗下台北福華、台中福華及高雄福華同步開賣，「每晚只要3,600元(含稅及服務費)，再加碼贈送3,600元餐飲抵用券」，館內餐廳通通都可隨您使用，亦可於下午2點延遲退房，就是要讓民眾超有感，安排走春旅遊好時節，享優惠就是趁現在。此外，福華大飯店官網熱賣中的「福華雙城出遊買 1送1，只要3,600元」住房專案，更是好評不斷！限時回饋倒數熱銷中。

凡入住台北福華標準單床房只要3,600元(不含早餐)，全額回饋加碼送3,600元餐飲抵用券，可享用館內蓬萊邨台菜餐廳的「手路菜」絕對手作帶出縈繞記憶道地台菜風味，搭配上軟香的地瓜稀飯更是絕配，或是品嘗江浙餐廳江南春的招牌好味道「掛爐脆皮櫻桃鴨三吃」及色香味俱全的招牌江浙菜，道道美味讓您吃的回味，或是選擇粵菜港點餐廳珍珠坊，一嘗師傅精心手工港點，讓您吃得精緻小巧，品嚐經典粵菜之美。

而台中福華則可入住精緻客房 (1-2位)或行政雙床房(4位)，並贈送3,600元餐飲抵用券，可於飯店內美樂琪西餐廳、江南春江浙菜、海華樓粵菜和豪吧等餐廳使用。餐券使用時間到退房日下午2點，使用更彈性又可享受美食與精緻住房的舒適體驗。高雄福華則也可以2~4人彈性入住，體驗全新改裝時尚風格的尊爵主管雙人房或是二大床的豪華家庭房，全額回饋加碼再送全館餐廳適用的3,600元餐飲抵用券，舉凡是Smile One精緻涮涮鍋的A5日本頂級黑毛和牛或是遠近馳名的江南春一品明爐鴨、知名網美餐廳Hovii Café或是現點現做新鮮港點的珍珠坊，通通任您享用，等於是住房就送餐飲，優惠，讓消費者大呼超值。(本餐飲抵用券不適用於包廂、宴席、會議、酒水、寄賣品等及母親節(5/10)當日不適用，優惠不得合併使用)

訂位/訂房請洽：02-2700-2323轉各餐廳或台北福華大飯店訂房組。