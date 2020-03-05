【武漢肺炎•酒測暫停？！】黃珊珊: 台北市不跟進　徐國勇：地方酒測繼續做

徐國勇強調，目前暫時停止「全國性」的擴大臨檢，但地方的酒測會繼續做 (中央社檔案照片) 徐國勇強調，目前暫時停止「全國性」的擴大臨檢，但地方的酒測會繼續做 (中央社檔案照片)

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）武漢肺炎疫情延燒，內政部長徐國勇今(5)日說，「全國性」酒測已經暫時取消，但地區性的酒測有需要還是會做；至於酒測棒，因為擔心容易傳染，已經不使用，酒測器則使用單獨的吹嘴。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議，今天繼續審查中央政府嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎) 防治及紓困振興特別預算案。

時代力量立委陳椒華質詢時指出，警察進行酒測時，民眾吹氣都會噴到員警的手，讓員警很害怕。她問，酒測值勤勤務是否有發放防護設備、手套等，及是否有相關訓練。

徐國勇表示，現在酒測的偵測棒已經不使用，因為怕傳染，酒測器也都會有單獨的吹嘴，這些都有在注意；另外，「全國性」酒測暫時取消，但地區性的部分，需要時還是會做。

徐國勇強調，為了警力調配、防疫優先，「全國性」的擴大臨檢才會暫時停止，但地方的酒測會繼續做、「絕對不會鬆」，「絕對不會減少酒駕取締的次數和頻率」。

台北市副市長黃珊珊在臉書po文強調，「酒測不該有假期」、「千萬不要誤會沒酒測」。po文指出:

針對員警執行酒測勤務可能會被吹氣吹到手，擔心因此被傳染的問題，珊珊會要求警察局提供必需的裝備，如口罩與手套給第一線執勤員警，也會要求衛生局協助進行相關疫情衛教。

新冠肺炎(武漢肺炎)目前台灣僅有一個死亡案例，但每年因為酒駕死亡，光是去年(108)全台就有149人死於酒駕，受傷人數與受影響家庭更是不可計數。

光是台北市109年1月酒駕取締427件，2月383件，總計810件。黃珊珊表示，應該對台灣防疫工作有信心，只要做好個人衛生防護，疫情是會逐步控制。

但對於酒駕，那是許多家庭一輩子的痛，台北市的酒測仍會繼續。

中央社引述徐國勇說，因為人力配置、防疫優先，必須把一些警力，像是保一、保四、保五用在有關防疫部分，但地方的酒駕還是會抓，「全國性」的擴大臨檢，為了警力調配、防疫優先才會暫時停止。

徐國勇說，包括考察、考評部分，為了避免造成員警困擾，所以暫時停止，地方的酒測當然還是要進行。

之所以說「全國性」擴大酒駕臨檢暫時不用，是因為疫情陰影下，民眾出去喝酒、吃飯的機率減少，但「地方繼續做，絕對不會減少酒駕取締的次數和頻率」。