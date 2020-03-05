台灣「外星人」孟耿如非洲探險　魔幻童趣畫展台北小巴廊登場

孟耿如個人畫展將於７日登場（圖/孟耿如臉書） 孟耿如個人畫展將於７日登場（圖/孟耿如臉書）

（台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導）台灣藝人黃子佼和孟耿如今日完成終身大事，升格黃太太的孟耿如不只演藝事業表現亮眼，更將於本周六（7日）台北小巴廊推出個人畫展，鼓勵大人們永保小孩般的好奇心。

愛情長跑7年、相差19歲的藝人黃子佼和孟耿如今(5)日登記結婚，兩人都在個人臉書上分享喜訊，孟耿如更甜蜜寫下，心中的感覺就已經是「好像就是他了，所以登記這件事早已成為待辦事項」。

這段年齡差距曾讓外界抱持疑慮，然而他們攜手走過風雨，孟耿如提到，「年齡差距目前始終沒有成為我們的問題，我想愛情的力量真的是很偉大的，我和他這輩子說長不長說短不短，生活沒有特別改變，只是以後成為黃太太聽起來比較老而已」。



臉書全文(來源/孟耿如臉書)

黃子佼則在個人臉書感性地寫下，「我曾羨慕某些人，很早遇到對的人，成家育孩順勢走，但我清楚的知道，談戀愛是一回事，心跳加速兩回事，感謝親愛的耿如，妳出現的有點晚，但真是我的福氣，謝謝妳願嫁給我」。



臉書全文(來源/黃子佼臉書)

完成終身大事的孟耿如除了是女演員，同時也是一名藝術家，畫風童趣詭譎深受不少人喜歡，當代藝術圈風雲人物陸蓉之表示，孟耿如創作讓她聯想到希臘出生，移民加拿大的著名素人藝術家Katerina Mertikas，但耿如作品除了幽默的喜趣，還多了無法言喻的一種魔幻氣質，是屬於90後世代的一種難以分離虛擬與現實的新境。

台北小巴廊藝廊（44 GALLERY）邀請孟耿如用角色「ARU」遊非洲為題舉辦個展，透過雕塑、繪畫展開對非洲的多元探險，表達深刻的想像力與各種情感，而「ARU」結合外星人跟動物的形象，傳遞豐富視覺的無限性。



展覽現場(圖/小巴廊)

孟耿如說，「ARU是一個頭與身體分開的外星人，就像我們一樣，總有個對外的形式與對內最真實的自己，在創作裡它可以是任何一個人的化身，它沒有性別，沒有特定大小，我希望觀者能夠在我的作品中尋找到某部分的碎片，你會覺得就是你心中缺的那一塊」。

孟耿如透露，這次ARU到了非洲去旅遊，它對於一切是陌生又充滿好奇的，甚至對於人類的日常它都是充滿好奇的。開始必須變成大人之後，總是希望能夠學會小孩怎麼當，這就像面臨長大的每個人，無可避免的需要成長，卻又很懷念最單純當初的自己，而這種自相矛盾的混合體，因此用外星人來定義它。

孟耿如個展將於3月7日展至4月4日，7日開幕茶會將於小巴廊登場，詳情請前往臉書專頁查詢。



畫展資訊(圖/小巴廊)