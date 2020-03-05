桃園大溪笠復威斯汀3月歡度週年慶　萬元住宿券天天抽！住房只要NT$6,000元起

桃園大溪笠復威斯汀自2016開幕以來即將邁向四週年，萬豪國際致力於友善地方，美化家園的服務精神亦是集團主要的核心價值之一。希望藉由此次「Westin Week」的活動，為深耕桃園觀光釋出熱誠，身為萬豪酒店集團在台灣首間國際度假酒店，我們將持續活化在地，於每年發起別具意義的親善活動，致力為社會努力創造新的使命與承諾。

甫於今年三月帶領酒店邁向四週年，桃園大溪笠復威斯汀副總經理李家豪表示，威斯汀酒店及度假村品牌一直是健康形象以及酒店業內的領導者之姿，通過威斯汀健康活力以求幫助賓客獲得舒暢身心、高效工作、活力運動、營養美味、酣然好夢和妙趣玩樂的體驗。威斯汀在全球近40個國家和地區擁有200家酒店和度假酒店。藉由桃園大溪笠復威斯汀週年慶，邀請與威斯汀健康形象相同之部落客、藝人等作為號召，為桃園觀光挹注更多的資源與互助響應。

延續春節連假住房熱潮，即日起至3月31日，大溪威斯汀推出「週年慶超值回饋」住房專案，入住全台唯一國際級度假酒店，豪華客房平日 (週日至週四)每晚NT$6,000起，含翌日知味西餐廳雙人自助早餐及免費客房Mini bar、桃園高鐵站定時定點免費來回接駁。每晚八點至十點Happy Hour時段，還能在峇里島風格池畔，暢享精選特調、感受現場音樂放送的搖滾熱力，是您今年春季旅遊不容錯過的渡假首選。

3 / 9 – 3 / 29週年慶 期間，大溪威斯汀房客可憑入住挑戰信，於指定時間至指定地點參與挑戰，除了可動腦運動挑戰外，挑戰成功後即可參加抽獎活動萬元住宿券天天抽及雙人知味西餐廳免費享用一個月等精美好禮！詳情或訂房請洽（03）272-5777或上網 https://www.lifutashee.com.tw/。

餐飲消費滿NT$2,000現折NT$1,000

3 / 9 – 3 / 29週年慶 期間 大溪威斯汀餐飲 (知味西餐廳，儷軒中餐廳，大廳酒廊) 消費滿NT$2,000現折NT$1,000 - 置身媲美峇里島的國際級度假氛圍，大溪威斯汀提供豐富多元的餐飲服務，使賓客盡情探索其中。驚艷其中極致的味蕾享受，體現大溪威斯汀”Eat Well”品牌精神！詳情或訂位請洽知味西餐廳 (03) 272-5056、儷軒中餐廳 (03) 272-5057、大廳酒廊 (03) 272-5051

Heavenly Spa 兩人同行一人免費

威斯汀酒店及度假村品牌的芳療服務－Heavenly Spa®。享受舒緩護理，透過正統芳香療法的精油護理，帶領現代人於忙碌的生活中，身心靈達到平衡，進而散發完美迷人風采。週年慶期間選擇60分鐘以上之療程，即可享有兩人同行一人免費之優惠。 預訂專線 (03) 272-5044