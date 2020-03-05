【武漢肺炎】北京地壇醫院出現首例患者併發腦炎之個案

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）首都醫科大學附屬北京地壇醫院昨（4）日表示，院內收治一名患者，為中國首例武漢肺炎確診且出現腦炎的病例，主診醫生劉景院指出，由於患者出現意識障礙等症狀，不排除病毒有可能攻擊中樞神經系統。

香港01報導，首都醫科大學附屬北京地壇醫院表示，該名患者56歲於1月24日入院，當時已出現呼吸衰竭，屬危重病例，治療3日後病情未有好轉，且出現高燒、乏力等症狀，胸部電腦掃描更顯示雙肺磨砂玻璃密度影範圍擴大；短暫給予經高流量鼻導管氧氣治療(High Flow Nasal Cannula, HFNC)後，其呼吸窘迫情況未有緩解，後來在深切治療部接受插氣喉治療。

院方透露，經治療96小時，患者頜面及口角頻繁抽搐，伴隨持續打嗝。醫生檢查發現，患者出現頸抵抗陽性、雙側瞳孔等大等圓、對光反射遲鈍、四肢肌張力升高，雙側膝反射亢進，以及雙側巴氏徵和踝陣攣的情況，但頭部電腦斷層掃描顯示顱內未見異常，腦脊液生化檢測也正常。

最後透過對患者的腦脊液標本進行檢測，排除其他可能感染的病原體，獲得SARS-CoV-2病毒的基因組序列，最終被臨床診斷為病毒性腦炎；上月10日，院方在充分評估其呼吸及神經功能後，決定拔出氣管插喉，透過鼻導管吸氧；同月18日患者離開深切治療部，25日出院。

報導引述深切治療部（ICU）主任兼主診醫生劉景院說法，在臨床觀察中，有患者會出現頸抵抗，突發意識障礙甚至昏迷等症狀，由於2019年冠狀病毒有可能攻擊中樞神經系統，因此面對患者時，護理人員須及時進行腦脊液等相關檢查，完善腦脊液SARS-CoV-2病毒核酸及基因測序等工作，積極處理相關神經系統併發症，從而降低重症病人的死亡率。