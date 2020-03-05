北市府拜會印尼辦事處 加強合作關心移工防疫需求

臺北市政府勞動局陳信瑜局長今日拜訪印尼駐臺灣辦事處，就防疫事項交換意見，陳局長特別表達臺北市以人道關懷、防疫優先的政策對待在臺工作的移工，希望雙方加強合作，以確保在臺工作移工的健康。

陳信瑜局長於拜會中表示，臺北市有將近4萬名印尼移工，她們是市民家庭照顧的重要幫手，臺北市非常感謝這些移工朋友。疫情當前，市府已透過多方管道向移工宣導，有部分移工因身分問題，無法取得防疫物資，也請印尼辦事處多加協助。

印尼辦事處勞工部主任伍妲對台北市的政策表示肯定，辦事處已到臺灣各地移工聚集的地點，包括臺北、彰化、嘉義等地，發送防疫物資，並宣導防疫資訊，辦事處也在每個上班日的上午10點、下午2點，定時提供口罩供印尼國民索取，不問身分為何，均可索取，希望透過這些措施，能同時照顧到合法移工及暫時無身分證明的移工。

印尼辦事處也表示，他們持續向國民宣導不要逃逸，但是臺灣仍有民眾要僱用失聯移工，部分移工受到誘惑或錯誤資訊而逃逸，期望臺灣也能對非法僱用的雇主加強宣導及研議調整罰責，才能更有效扼止非法僱用及逃逸問題。

陳信瑜局長也感謝印尼辦事處協助防疫工作，未來雙方仍會就疫情變化，持續加強互動，共同保護在台工作的印尼移工安心安全的工作。

訊息來源：臺北市政府

(新聞轉載自新住民全球新聞網)