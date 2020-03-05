【武漢肺炎】美國加州12郡傳53例確診、一人死亡　州長宣布進入「緊急狀態」

圖為加州州長紐森 (中) 在當地時間4日, 召開記者會的情形 (美聯社) 圖為加州州長紐森 (中) 在當地時間4日, 召開記者會的情形 (美聯社)

（台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導) 美國加州在當地時間4日傳出一名武漢肺炎 (COVID-19, 新冠肺炎) 患者死亡的消息後，加州州長紐森（Gavin Newsom）在首府沙加緬度(Sacramento) 召開記者會，宣布全加州進入「緊急狀態」( a state of emergency over the novel coronavirus) 。

路透報導，北加州普萊瑟郡(Placer county)這名不幸死亡的患者，是一名健康欠佳的長者。今年2月間他曾經搭乘至尊公主號郵輪（Grand Princess）到墨西哥旅行。

美聯社報導，該名長者很顯然是在郵輪上感染病毒的。

這是加州第一起因感染武漢肺炎的死亡案例，加上華盛頓州10個死亡案例，全美死於武漢肺炎人數已達11人。

加州是美國人口最多的地區。目前，全加州58個郡已經有12個郡陸續發現武漢肺炎病例，確診者達53人。

加州洛杉磯郡官員當地時間4日宣布，新增6起武漢肺炎確診病例，進入公共衛生緊急狀態(declared a health emergency) 。

中央社報導，南加州繼上週橘郡（Orange County）之後，洛杉磯郡、洛杉磯市、巴沙迪納（Pasadena）、長堤（Long Beach）陸續宣告進入緊急狀態。

宣布進入緊急狀態有助地方政府爭取抗疫資源，包括州政府與聯邦政府的經費。洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）在記者會表示：「我們今天採取的動作是為了做好準備，而非製造過度恐慌。」

加上新增的6例之後，洛杉磯郡武漢肺炎確診已達7人。

1月26日發現的首例曾經旅行中國武漢，經治療後已康復且無傳染性。新增6個病例當中，1人住院、5人居家隔離，其中3人因到義大利北部旅行而感染。