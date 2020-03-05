前進新南向國 外交部「國際青年大使交流計畫」報名起跑

(說明：外交部「國際青年大使交流計畫」(翻攝自臺灣青年FUN眼世界網站)) (說明：外交部「國際青年大使交流計畫」(翻攝自臺灣青年FUN眼世界網站))

(說明：印度伊斯蘭大學(翻攝自臺灣青年FUN眼世界網站)) (說明：印度伊斯蘭大學(翻攝自臺灣青年FUN眼世界網站))

外交部本(109)年度「國際青年大使交流計畫」自即日起至4月30日止受理報名，歡迎35歲以下目前就讀我國大專院校及研究所且具有中華民國國籍的學生報名參加甄選。

本年預計遴選75位國際青年大使，安排於8月下旬組團赴亞太友邦及「新南向政策」國家，包括吐瓦魯、斐濟、菲律賓、印尼、泰國及印度，進行為期10天的交流訪問。本計畫旨在借重我國優秀青年學子的外語專長及文化才藝，協助宣揚臺灣國際形象，以深化我國與亞太友邦的互動交流，並讓青年學子瞭解政府在友邦推動外交工作之具體作法。

為深化青年大使與赴訪國家的交流層面，訪問行程將包括拜會參訪、交流研習、志工服務及文化外交。外交部本年將籌組多元、全方位團隊，以加強與出訪國家青年交流互動，除歡迎嫺熟英語、泰語及印尼語的同學參團外，也希望主修社工、資訊、理工、醫學、傳播等科系學生踴躍報名，共襄盛舉。

有意報名參加甄選者請完成下列程序：

（一）自「外交部NGO雙語網」、「中華民國外交部全球資訊網」或外交部「臺灣青年FUN眼世界」等網站下載「外交部109年『國際青年大使交流計畫』甄選辦法」及相關報名表件；

（二）至報名網站填妥線上報名資訊；

（三）於4月30日前將填妥的報名文件以掛號郵寄至「外交部109年國際青年大使交流計畫專案小組」(寄件地址將於本年3月中旬另行公布)。

倘對本年度國際青年大使交流計畫有任何進一步問題，歡迎逕洽本案承辦人劉先生(聯絡電話：(02)2348-2017或(02)2348-2231；電子信箱：cjliu@mofa.gov.tw或taiwanngo@gmail.com)。

訊息來源：外交部

(新聞轉載自新住民全球新聞網)