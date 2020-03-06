《藍彩霞的春天》政治符碼的如是我觀（下）

7.

當初藍彩霞被人口販子帶走時，身邊刻意帶走林良著的「小太陽」、「一千零一夜」與「海天一沙鷗」三本書，是在分別影射日本（過去）、賣身期約（現在）與自由（未來）吧？已一籌莫展的藍父被逼出賣彩霞姐妹，這和已無條件投降的日本被迫放棄對台灣與澎湖的主權有何兩樣？彩霞姐妹的三年賣身契約，不是錦秀（禽獸？）表姐說的「輕輕鬆鬆，債一清屁股一拍就走」，而是永遠過不完的三年，永遠的一千零一夜，永遠的天方夜譚；這和台灣由蔣介石的暫時託管，變成無法掙脫「中華民國」枷鎖有何兩樣？彩霞姐妹盼望的賣身期滿的重獲自由身，這和台灣人盼望像天地一沙鷗般，追求獨立、自由的心願有何兩樣？

遺憾的是：藍彩霞的忍氣吞聲賣身三年，換得自由身的「夢想」，最終破滅了。手刃莊青桂父子的藍彩霞，只能「扶著鐵窗向外望」，藍彩霞的春天，卻在鐵窗裡面。

於是，要問的是：藍彩霞的春天，只能在鐵窗裡面嗎？

8.

筆者不揣冒昧，想與敬佩的「藍」書作者李喬大師，探討探討反抗行動的「善後問題」。

任何反抗行動，可能成功，也可能失敗。

藍彩霞的反抗行動是成功的，如願殺死莊青桂父子，下場是無期徒刑。

設想藍彩霞的反抗行動未如願殺死，而只是殺傷莊青桂父子，甚至於刀子還未傷到對方已被奪下，下場會是如何？根本無法從反抗行動現場脫逃的藍彩霞，應該不外乎殺人未遂罪或慘遭莊青桂父子的私刑報復吧？

是則，藍彩霞的反抗行動，不管是成功、失敗，個人勢必都需付出代價？都無法全身而退脫困？都無法享有反抗成功的果實，更遑論得到英雄式的喝采？

凡此，抱持同歸於盡在所不惜的藍彩霞，可能不在意，也管不得那許多。可是，筆者個人對藍彩霞只能從一個鐵窗（妓院）走入另一個鐵窗（監獄），無法自由呼吸春天的空氣，是不甘心、不忍心的；難道說，對反抗行動者個人而言，反抗行動只能以悲劇收場？

換個不同場景，看看滿清末年，革命人士「驅逐韃虜」的反抗行動好了──失敗時，反抗者固然是逃的逃，關的關，殺頭的殺頭；成功的武昌之役呢？把清帝國成功「殺死」後，孫文有被判刑入獄嗎？不但沒有，最後還被吹捧為中華民國國父！

在妓的世界（或國度、社會），藍彩霞在「沒有律法的允許下」殺了人（莊青桂父子）；在滿的世界（或國度、社會），革命人士在「沒有（滿清）律法的允許下」殺了人（韃虜）。二者同樣「不是臨時起意，而是事先早已計劃下的殺人」。二者背後的基本精神，同樣是反抗的被壓迫者殺被反抗的壓迫者（及其共犯結構），其情操之高尚，彼此有差嗎？藍彩霞殺人事件，不就像武昌之役的微縮版嗎？二者的下場，為什麼差那麼多？

有人或許無視、不認同妓的世界（或國度、社會）其實只是人的世界（或國度、社會）的另一種呈現，認為把妓女殺龜公跟「高尚」的驅逐韃虜的革命行動相提並論，未免失之不倫不類，那也沒關係。純粹就法論法好了，律法有負責任地扮演好其正義最後一道防線的角色嗎？彩霞們賣身的地方，嫖客人人知道，管區警員不是不知道，就是知道了卻毫無作為，請問：律法在那裡？彩霞們遭操控、宰制、剝削、蹂躪，叫天天不應、求救無門時，請問：律法的保護援手又在那裡？要不是藍彩霞出手，莊青桂父子罪與罰的律法伸張在那裡？對窩在暗黑妓院的藍彩霞們，律法是失能昏睡的（至少是裝睡的），對藍彩霞們是怠惰的、虧欠的，另一方面，藍彩霞才殺完人，執法人員卻很迅速出現，逮捕、審判、入獄，迅速而且一氣呵成，選擇性的正義，算啥子正義？？？

到這時候，還要說「殺人者死罪可免、活罪難逃」嗎？如果司法有實踐「轉型正義」，藍彩霞的春天，會落得個只能手扶鐵窗向外望嗎？

看看國外的例子好了──

2011年1月，美國佛羅里達州一位遭同學霸凌攻擊的15歲少年，還擊時用小刀連刺對方12刀，其中一刀正中心臟致死；2012年01月，佛州地方法院法官以「堅守立場」(Stand Your Ground)判定殺人者「未成年二級謀殺」罪名不成立。「堅守立場」法律規定，當受到攻擊或生命安全受到威脅時，被攻擊者可以合法的「以暴制暴」，甚至將危險製造者置於死地；在美國，至少有17個州有類似的相關法條。

2018年夏天的俄羅斯，有因為不堪長期遭退伍軍人父親毆打與性虐待的三姊妹，終而聯手持鐵槌、獵刀將父親殺死。如果按照法律規定，三姊妹可能面臨20年以上的徒刑，但多達20萬名俄羅斯人連署，認為三姊妹乃正當防衛，希望法官能無罪釋放三姊妹。29歲的劇作家沙迪諾娃（Zarema Zaudinova）即無奈指控：俄羅斯女性在類似情境下沒有能力保護自己⋯⋯我們只有兩種選擇：乖乖被強暴，或者自衛並且被打入大牢。

民主美國與共產俄國，不約而同出現「正當防衛」觀念，可見「正當防衛」有望成為普世價值、全球共識。

李喬大師如果能在「正當防衛」的衍繹下，讓藍彩霞能䀚然自由走出監獄大門，讓春天的溫煦陽光，撒映在漫步於新綠大寮的藍彩霞全身，那是多美的景象，多美的人影！

──這，才是偺大家心儀的春天圖像吧？

（作者為新竹教育大學退休副教授）