台灣抗武漢肺炎有方　美國在台協會主席：全球都能受惠

總統蔡英文5日會見美國在台協會主席莫健，兩人拱手致意 總統蔡英文5日會見美國在台協會主席莫健，兩人拱手致意 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）美國在台協會主席莫健今（5）日上午在總統府會見總統蔡英文時，特別提及台灣在對抗新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的策略值得世界效法，也展現台灣民主體制的強韌及貢獻國際社會的實力。

根據美國在台協會（American Institute in Taiwan），莫健（James Moriarty）於3月1日至7日第八度訪台。而正值武漢肺炎疫情肆虐多國之際，莫健、蔡總統及在場官員會面時皆改以拱手代替握手的方式問候。

莫健致詞時提到，在蔡總統的第二任期內，美國將加倍（re-double）力道為台灣拓展國際參與空間，並強調這樣的需求在全球受到武漢肺炎疫情威脅之際更加重要。

莫健指出，面對這次疫情，台灣的應對措施非常謹慎、透明，也以證據作為政策基礎，再再展現了台灣民主的實力，同時也讓全世界看到台灣可以對全世界做出許多貢獻，「台灣若能分享這樣子的知識、經驗及慷慨之行，全球都能共同受惠。」

蔡總統則再次重申，台灣有意願也有能力跟國際社會並肩合作，為對抗疫情做出更多貢獻。

蔡總統也強調，台美不僅是雙邊夥伴關係，也是全球合作夥伴；台灣除了會持續強化自我防衛能力、促進國防自主，作為美國在印太區域民主的堅實盟友之外，在經貿方面，也期盼台美能夠簽署雙邊貿易協定，加強經貿交流，促進雙方的經濟成長。

蔡總統也感謝美國眾議院在稍早以415票贊成對上零票反對通過參議院版本的台灣友邦國際保護及加強倡議法案（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，簡稱台北法案），「非常感謝美國國會友人對於協助台灣鞏固邦交、參與國際組織，以及增強台美經貿關係，以具體行動來表達支持。」