美眾院一致通過「台北法案」 助台參與國際組織

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國眾議院４日一致通過「台北法案」，要求美國行政部門協助台灣鞏固邦交、參與國際組織並增強雙方經貿關係。由於法案內容有稍作修改，還須送回參議院再表決通過後，再遞交川普簽署。

中央社報導，根據眾議院通過的法案內容，美國行政部門在適當情況並符合美國外交政策利益下，對於採取嚴重或重大行動對台灣安全或繁榮造成傷害的國家，應該考慮「改變與該國的經濟、安全及外交接觸」。

法案也呼籲美國行政部門，利用美方影響力或其他工具，支持台灣成為不以主權國家為參與資格的國際組織會員，並在其他適當組織中取得觀察員身分。

在經濟方面，法案指出，「國會意見」（sense of Congress）認為，美國貿易代表署（USTR）應與美國國會協商，尋求機會進一步增強美台經貿關係。

「台北法案」全名為「台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，依全名起首字母簡稱為TAIPEI Act），最早是由共和黨籍參議員賈德納（Cory Gardner）、盧比歐（Marco Rubio）等4位友台參議員於2018年9月共同提出。參院版已在去年10月29日獲得參議院全院通過；眾院外委會隔天也以口頭表決方式，無異議通過眾院版本。

兩院法案版本原先幾乎完全相同，但眾議院相關委員會隨後決議採用參院版法案案號，並對法案內容稍作修正，包含移除鼓勵美台簽署自由貿易協定（FTA）等相關章節，改以較廣泛文字取代。

據了解，由於參院版法案遭修改過，法案還須再送回參議院表決通過一次，才會送出國會，交至美國總統川普簽署後生效。