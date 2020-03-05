小怪獸注意！女神卡卡最新單曲Stupid Love做自己　超有愛新專輯4月發行　

（台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導）歌壇天后Lady Gaga近日釋出新單曲 【Stupid Love】，搶眼造型跟輕快節奏超洗腦，新專輯【Chromatica】為Gaga私密心聲，她期望這張新專輯能發揮療癒的功效，預計將於4月10日推出。

睽違四年沒有發行新專輯的「女神卡卡」Lady Gaga近日發布新單曲 【Stupid Love】，除了大膽使用iPhone手機拍攝新歌MV，更身穿誇張的粉紅色太空戰衣，甚至蒙著眼率領舞者們在荒漠中群舞，舞者的造型也十分搶眼，現已吸引2千萬人次觀看。

Lady Gaga於今(5)日在社群平台Instagram上發布影片提及，「在沙漠中拍攝ＭＶ真的好熱，而這就是世界之後的樣子！」同時，Gaga也希望藉由這首歌來呼籲粉絲不要怕面對真實的自己，不要受到社會框架拘束。

Lady Gaga Instagram發文記錄拍攝MV花絮(Lady Gaga Instagram)

音樂公司表示，Lady Gaga生涯累積千萬專輯銷售，前年憑著電影《一個巨星的誕生》勇奪奧斯卡最佳原創歌曲之後，終於在今年回歸流行樂壇，日前推出的全新單曲 【Stupid Love】 再次回歸輕快舞曲節奏，發行當天就順利登上超過全球60國iTunes排行冠軍。

【Stupid Love】ＭＶ講述世界在衝突中腐爛，許多部落為了主導權爭得頭破血流，但同時有靈性的人在為和平祈禱著，善良且慷慨的龐克族為了【Chromatica】而戰，他們只想要【Stupid Love】。



【Stupid Love】 MV片段(圖擷取自Youtube)

單曲【Stupid Love】是繼上一張專輯【喬安】（Joanne）後，再度回歸流行樂壇的首波單曲，由於歌曲的復古迪斯可節奏及MV中的特別造型，也讓許多超有創意的網友在網路上開始進行各種創意惡搞，把MV 畫面配上許多台灣本土或電音歌曲，讓這首歌在短時間內就登上台灣網友的熱搜排行，以超另類的方式讓這首歌襲捲各大社群平台，也讓天后的回歸充滿話題。

同時，Gaga宣告，個人第六張全新專輯【Chromatica】將於4月10日推出。據國外報導指出，這張即將發行的專輯多半是她自己在家裡錄製的，這也能完整傳達她的私人情緒。

新張專輯名為【Chromatica】，字面上除了是指顏色、色階之外，同時間也帶有「半音階」(chromatic scale)之意，Gaga形容，專輯名稱可解釋為「所有顏色及所有聲音」，由於音樂對她的人生有療癒作用，她期望這張新專輯也能發揮治療的功效，為身邊每個人的生命帶來改變，希望讓她周圍的愛也會被其他人感受到。



Lady Gaga 最新單曲(影/Youtube)