全球首例 ！香港寵物狗感染武漢肺炎　專家：疑為飼主傳染

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）香港漁農自然護理署昨（4）日表示，第85例確診個案的寵物狗經2019年冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎）反覆測試均呈弱陽性反應，代表已低程度感染，可能是由人類傳染，但未有證據顯示會傳播病毒。

香港01報導，2月26日漁護署人員將第85例確診個案、富商周巧兒的寵物松鼠狗送往港珠澳大橋口岸動物居留所，並從其口腔，鼻腔及肛門抽取樣本進行2019年冠狀病毒測試。其中口腔及鼻腔的樣本在測試中呈弱陽性反應，當時狗隻並無任何相關病徵。

漁護署2月28日表示，專家一致認為很可能是由人類傳染，將對上述狗隻進行密切監察，且強調目前未有數據證明寵物會因感染而發病或傳播2019冠狀病毒。提醒飼主除了保持良好衞生習慣外，無須過份憂慮，且在任何情況下，絕不應棄養寵物。

報導中也引述獸醫黎昌生說法，狗隻從人類感染病毒，不等於能在體內繁殖病毒，所以暫時未有證據顯示牠存在任何播毒風險。另外，他又說不少冠狀病毒能在環境殘存數天，所以不能排除狗隻的鼻腔及口腔適合病毒存活，此情況並不代表會造成發病或傳播病毒。

黎昌生呼籲市民，不需要對狗隻感到恐慌，「因為有極大機率是被主人傳染，而所有患者的寵物都要去動物居留所接受檢疫，所以不需過分擔心。」他強調狗隻在街上染病的機會極微，但提醒狗主人應注意個人衞生，出門遛狗時使用狗繩，以防狗隻亂碰周遭物品，並避免親近街上其他狗飼主。

香港城大公共衛生學系伴侶動物健康及疾病講座教授Vanessa Barrs指出，根據2003年SARS經驗，感染病毒的貓狗不會生病，亦不會將病毒傳給人類，沒有證據顯示貓狗等寵物會將病毒傳給人類。Barrs表示，松鼠狗的弱陽性結果只顯示牠曾接觸病毒，但由於其主人早受感染，因此這個測試結果並不意外，但現時所有證據皆顯示2019年新型冠狀病毒只限人與人之間傳播。

Barrs建議，狗隻外出後，飼主可做些預防性的衛生措施，但要確保做法對狗隻安全，例如溜狗後用中性洗毛劑為狗隻沖洗，或以殺菌消毒紙巾洗擦狗隻的毛髮和四爪，再以潔淨濕布抹掉消毒劑。

報導中亦提到世界衛生組織（WHO）的說法，世衛表示，正在與香港衞生當局及科學家一起工作，研究狗隻的病毒結果，以進一步了解個案屬於受感染，抑或是從受污染環境黏上病毒。