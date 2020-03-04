臺北市教育局啟動「技職產學微課程計畫」

（台灣英文新聞／文化組 台北報導）北市府3月3日宣布「產學聯盟微課程試辦計畫」啟動，參與的台北市7所公立高職，包括大安高工、松山工農、內湖高工、南港高工、木柵高工、士林高商、松山家商，將跟台灣科技大學、台北科技大學、台北商業大學及中華民國電器商業同業公會全國聯合會、臺灣區冷凍空調工程工業同業公會、臺北市商業會中華觀光人力資源暨資訊發展學會、創志科技顧問股份有限公司等4間企業合作，提升技職教育能量。

台北市教育局長曾燦金表示，為鼓勵技術型高中與科技大學、產業單位辦理產學合作，規劃創新、創業的特色課程，發展產學共構課程，合作培育符應產業需求專業能力的人才。透過產官學策略聯盟，讓7所公立高職的學生，跟頂尖的3所科大、4間企業及早接觸，跨校選課的彈性機制，學生邁向多元學習，未來希望有機會展開線上課程。

本學期將提供140個名額讓學生選讀，即日起開放報名，3月11日將於臺北市產學合作資訊網公布錄取名單，3月14日正式開課。為了不影響學校整體課程的進行，因此課程規劃在星期六上課。

「產學聯盟微課程試辦計畫」目前是試辦階段，預計在109學年度起將推動到全臺北市的公私立學校參與，透過跨校選修，讓資源能互相流通，提升各校教學能量。也希望藉此能引導技術型高中朝向「強化產學合作鏈結」、「培養專業技術能力」及「落實就業育才機制」等三個向度發展，藉由課程設計與引進業界專家的協同教學，加強專業能力並提升學生在職場上的競爭力。