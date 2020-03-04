雲林縣送萬元大禮 國一女生全面開打九價HPV疫苗

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）雲林縣政府宣佈，即日起提供縣內國一女學生9價HPV(人類乳突病毒)疫苗免費接種服務，預估將有3,100名國一女學生受惠，為每個家庭節省將近萬元接種費用。

雲林縣長張麗善表示，雲林政府自去年納入國一女生納入公費施打宮頸疫苗後，獲得家長高度肯定，將于3月4日起進駐校園，為縣內國一女學生HPV提供疫苗接種服務，希望事先防範孩子們罹患子宮頸癌的機率。

張麗善表示，在台灣每天有4位女性被宣告罹患子宮頸癌，子宮頸癌更高居雲林縣女性十大死因的第8位，嚴重威脅女性健康，但卻也是少數可藉由疫苗及早預防的癌症。

保護力範圍更廣的9價HPV疫苗，包含9種HPV型別，除第16、第18HPV病毒外，更涵蓋台灣常見的第52及第58型HPV病毒。對子宮頸癌的防護力可提升至9成，有效防範子宮頸癌發生。

兒童感染症醫學會理事長李秉穎醫師百忙中出席為在場學子衛教宣導。李秉穎醫師現場破除大家對於HPV的迷思，更點出HPV病毒不只會引發子宮頸癌也會造成6癌1病，子宮頸癌、外陰癌、陰道癌、陰莖癌、肛門癌、頭頸癌、菜花。在HPV的防治上若是有針對台灣特有流行型別進行預防，保護效果自然提升！

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，雲林縣獨步全台、接軌國際疫苗政策與WHO站在一樣高的視角。更建議未來台灣可參考澳洲等先進國家的政策，提供民眾完整的HPV保護及篩檢，進而在2030年前消除子宮頸癌！

張縣長也提醒HPV疫苗需接種兩劑才有完整的保護力，呼籲設籍雲林縣的國一女生，於時間內依醫囑完成兩劑接種，不半途而廢，幫助遠離子宮頸癌威脅，熟齡女性也請務必定期施做子宮頸抹片篩檢，大家用行動一起守護自己的健康。