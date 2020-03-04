中華電信Samsung Galaxy S20 5G全系列購機資費出爐

Samsung Galaxy S20 5G手機今(4)日在台發表， 中華電信為國內唯一銷售Samsung Galaxy S20 5G旗艦全系列新機的電信業者。 中華電信宣布自109年3月10日12點起至3月16日17點止 ，於中華電信網路門市及全台服務據點開放限量預購活動， 3月18日起即可優先領機， 讓星粉搶先體驗Samsung首款5G手機的手感魅力。

中華電信同時宣布購機優惠方案，申辦「大4G方案月繳999元( 含)以上，享行動上網吃到飽、最大網內免費講，Samsung Galaxy S20 5G全系列機型享限時購機折價3,000元」。預購Galaxy S20 5G加贈原廠無線閃充行動電源及配件購物金1,500元； Galaxy S20+ / S20 Ultra 5G 限量預購禮Galaxy Buds+真無線藍牙耳機(原價5,490元)； 另行動VIP客戶可再享最高折扣5,000元， 即刻享購機折價最高8,000元的驚喜購機優惠方案。

獨賣Galaxy S20 Ultra 512G星空灰與Galaxy S20+ 128G晴空白

中華電信不僅是國內唯一銷售Samsung Galaxy S20 5G旗艦全系列新機的電信業者，另獨家銷售Galaxy S20 Ultra 512G星空灰與Galaxy S20+ 128G晴空白兩款經典不敗色系。Galaxy S20 Ultra 512G星空灰，大4G購機方案月繳999元(30個月)， 預購加碼折價3,000元、行動VIP最高再折5,000元， 專案價只要28,990元起，Galaxy S20+ 128G晴空白，月付999元(30個月)， 搭配VIP再享限時購機折價最高8,000元後， 專案價只要19,990元起！

此外，旗艦新機必備的碎屏險亦獨家贈送星粉， 凡至中華電信服務據點領機月繳999元(含)以上， 即贈送明台產險碎屏險一年(理賠上限5,000元)， 提供螢幕破裂之保障，讓星粉們安心自在的體驗新機。 更多中華電信Galaxy S20 5G新機資費與預購訊息，請參閱https://cht.tw/ c/d27hh。