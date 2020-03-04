登山健行抗疫顧健康 富邦產險網路投保登山險

近期因新冠肺炎影響，部分民眾降低室內活動意願， 轉而選擇戶外登山、健行等親近大自然的活動， 然而登山活動潛藏的風險不容忽視，富邦產險「登山綜合保險」 將過去易造成爭議的登山事故納入承保， 現在透過官網投保可參加月月抽好康活動，加入官網會員再加碼抽M OMO紅利金。

富邦產險提供登山族群「登山綜合保險」網路投保管道， 民眾可依自身需求選擇最適合的保障方案； 承保項目除提供意外傷害及特定事故(如山崩、失足、高山症、 失溫及中暑等)所產生的死亡、失能及醫療費用， 因為發生登山事故而需進行搜尋、 醫療轉送及遺體運送所衍生的費用也涵括在內。以特定活動保障金額 100萬、登山醫療保險(實支實付型)10萬元為例，一日保費僅 82元。

「登山綜合保險」 的不保事項除包含較為常見之故意犯罪行為、 戰爭及核子引發爆炸外，在緊急救援項目中， 被保險人因未經許可或於災害防救法相關法令限制禁入之警戒區發生 緊急救援費用、為搜尋救護或移送被保險人所發生航空器費用， 或於被保險人超出預定下山時間二十四小時內所發生搜尋費用等七項 目，皆屬不保事項範圍。

富邦產險表示，登山族在全力挑戰自我的過程中， 難免受地形環境及氣候影響而有不可預期之狀況發生， 可透過規劃完整的「登山綜合保險」降低登山風險， 盡情享受登山樂趣。現至富邦產險官網投保「登山綜合保險」， 還可免登錄參加月月抽好康活動，有機會抽到名牌家電等大獎， 另外加入富邦產險官網會員再加碼抽MOMO紅利金1萬元， 詳情可至富邦產險官網查詢。