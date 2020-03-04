新北國中技藝競賽展長才 鳳鳴國中彭鈞煒不畏癌症參賽堅持到底

全國規模最大且參賽人數最多的新北市國中技藝競賽自2月26日至 3月4日於新北高工等16校開賽， 今年辦理12大職群31項主題的技藝競賽，計有1, 748位各國中技藝優良好手參賽， 未來因應產業需求將增設醫護職群競賽，讓技藝教育鏈結社會脈動， 提供學生更多發展空間。

教育局長張明文表示，新北市重視適性發展與品格教育， 提供多元興趣及性向試探，給學生更多技藝的舞台， 透過辦理國中技藝教育班、 技藝教育社團及育樂營等方式加強國中的職業試探教育， 每年約有4萬人次參與。今年因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情， 國中技藝競賽期程延至開學後才開始， 並要求學校於開學前一週進行防疫演練，落實校園防疫措施， 讓參加競賽的選手及工作人員能健康安全參與競賽。

對鳳鳴國中彭鈞煒來說，雖然這次差一點點未能獲獎， 但能參加電機與電子職群基本應用主題競賽已實屬不易， 期末鈞煒時癌症復發須不定期進行化療， 身體虛弱更無法如其他人到校上課與培訓， 只能利用學科題庫及影音檔在醫院練習。 原先化療時間與競賽日期撞期，恰巧碰上新冠肺炎防疫， 競賽延期讓鈞煒得以如願參賽他高興不已，鈞煒不向病魔低頭， 夢想是希望能習得一技之長養活自己，並能製造出夢想機械， 例如永動機、臭氧機、時光機等造福人群，他毫不畏懼、 堅毅的人生態度令人動容、佩服。

新北市80所國中108學年度校校皆開設技藝教育班， 其中7班為技藝教育專班、238班為合作式技藝班、 37班為自辦式技藝班，總計開班數達282班， 並計有1萬人次以上的國三學生選讀技藝教育職群課程， 顯示技藝教育正逐漸打破升學至上的印象， 更多家長讓孩子選擇學習專業技能，銜接就業市場， 發揮務實致用的技職教育特色。

此外，在新北市技藝競賽中獲獎的學生， 可在新北市高級中等學校特色招生專業群科甄選入學獲得加分， 同時在技優甄審、 實用技能學程等入學管道取得相關積分或優先分發入學的條件， 大幅增加學生進入志願學校的機會， 打造技職人才一貫化的就學管道。

教育局表示，新北市自108年度起投入四年四億打造「 贏得未來技職人才」計畫，其中在「扎根技職」方面， 強調擴增國中小職能探索場域， 納入25所公私立技術型高中於職業試探暨體驗教育，並提供「 五年一貫全面試探」的職業試探課程，對準未來新興產業發展趨勢， 讓學生在各個領域中發光發熱，真正成為贏得未來的技職人才。