新北國中技藝競賽展長才 鳳鳴國中彭鈞煒不畏癌症參賽堅持到底

照片由新北市政府教育局提供
照片由新北市政府教育局提供
全國規模最大且參賽人數最多的新北市國中技藝競賽自2月26日至3月4日於新北高工等16校開賽，今年辦理12大職群31項主題的技藝競賽，計有1,748位各國中技藝優良好手參賽，未來因應產業需求將增設醫護職群競賽，讓技藝教育鏈結社會脈動，提供學生更多發展空間。
教育局長張明文表示，新北市重視適性發展與品格教育，提供多元興趣及性向試探，給學生更多技藝的舞台，透過辦理國中技藝教育班、技藝教育社團及育樂營等方式加強國中的職業試探教育，每年約有4萬人次參與。今年因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，國中技藝競賽期程延至開學後才開始，並要求學校於開學前一週進行防疫演練，落實校園防疫措施，讓參加競賽的選手及工作人員能健康安全參與競賽。
對鳳鳴國中彭鈞煒來說，雖然這次差一點點未能獲獎，但能參加電機與電子職群基本應用主題競賽已實屬不易，期末鈞煒時癌症復發須不定期進行化療，身體虛弱更無法如其他人到校上課與培訓，只能利用學科題庫及影音檔在醫院練習。原先化療時間與競賽日期撞期，恰巧碰上新冠肺炎防疫，競賽延期讓鈞煒得以如願參賽他高興不已，鈞煒不向病魔低頭，夢想是希望能習得一技之長養活自己，並能製造出夢想機械，例如永動機、臭氧機、時光機等造福人群，他毫不畏懼、堅毅的人生態度令人動容、佩服。
新北市80所國中108學年度校校皆開設技藝教育班，其中7班為技藝教育專班、238班為合作式技藝班、37班為自辦式技藝班，總計開班數達282班，並計有1萬人次以上的國三學生選讀技藝教育職群課程，顯示技藝教育正逐漸打破升學至上的印象，更多家長讓孩子選擇學習專業技能，銜接就業市場，發揮務實致用的技職教育特色。
此外，在新北市技藝競賽中獲獎的學生，可在新北市高級中等學校特色招生專業群科甄選入學獲得加分，同時在技優甄審、實用技能學程等入學管道取得相關積分或優先分發入學的條件，大幅增加學生進入志願學校的機會，打造技職人才一貫化的就學管道。
教育局表示，新北市自108年度起投入四年四億打造「贏得未來技職人才」計畫，其中在「扎根技職」方面，強調擴增國中小職能探索場域，納入25所公私立技術型高中於職業試探暨體驗教育，並提供「五年一貫全面試探」的職業試探課程，對準未來新興產業發展趨勢，讓學生在各個領域中發光發熱，真正成為贏得未來的技職人才。