恣「逸」暢遊12小時 入住時間隨你挑！

北中山希爾頓逸林酒店DoubleTree by Hilton Taipei Zhongshan歡慶一週年，繼推出一週年專屬的「逸字千金」住房專案大受好評之外，針對喜歡都市暢遊的旅人，推出平日限定「12小時住逸晚」住房專案，可以自由挑選入住時間，恣意暢遊逸林客房12小時，再加碼贈送逸林牛肉麵2碗（價值$480/碗），每房只要$2999，限定週日至週四入住。

台北中山希爾頓逸林酒店位在中山北路與南京東路口，鄰近捷運中山站、交通便利，鄰近南西商圈、條通商圈、百貨書店、影城、當代藝術館、台北光點、林森公園、寧夏夜市…等觀光景點，國內外旅客、老饕皆匯集於此，深受旅人喜愛，開幕至今已接待超過5萬名客人，歡慶一週年，台北中山希爾頓逸林酒店繼逸字千金一週年住房專案後，再度加碼推出平日限定的「12小時住逸晚」住房專案，以超級加碼優惠回饋給支持的客人。

平日限定的「12小時住逸晚」住房專案，限定週日～週四入住，可自由挑選入住時間，入住後恣意暢遊逸林客房12小時（不含早餐），專案再加碼La Salle森酒吧輕食三選二，入住期間可至1樓La Salle森酒吧享用有逸林三寶之稱的逸林牛肉麵/海南雞捲飯/印尼炒飯（三選二，可複選），每份價值$480+10%，等於入住費用不到兩千元，可說史上最優惠！

「12小時住逸晚」住房專案自2020年3月1日至4月30日開放預訂，每日專案限量5間，每人每日限訂2間房，僅接受電話預訂。訂房專線+886-2-6618-2177；其他需求+886-2-6619-9999。