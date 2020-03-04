防疫也能放心吃美食 自助餐廳SUNNY BUFFET主打現做料理

有鑑於防疫期間出門吃大餐又怕傳染心驚慌，台北王朝大酒店推出「安心美食計畫」，自助餐廳SUNNY BUFFET即日起推出各式現點現做料理，顧客使用號碼牌點餐、由飯店服務人員親送現做料理，不僅提升用餐及取餐品質，也能讓顧客吃得更安心。

SUNNY BUFFET現點現做料理包括「海陸燒烤區」、「現煎區」、「手做義式披薩區」、「新德里印度料理區」、「現做沙拉區」和「現煮麵食區」等，皆為現點現做的貼心服務，現烤的紐西蘭羊排、鮮蝦與新鮮花枝、手做迷你義式披薩、主廚牛肉麵和胡麻擔擔麵，每一口都是幸福感百分百。訂位專線：02-2719-8399#3310、3311 SUNNY BUFFET

台北王朝大酒店針對防疫不遺餘力，飯店大廳、公共區域及餐廳入口皆備有酒精消毒機。餐廳用餐時，於入口處進行手部酒精消毒與體溫測量，座位安排也採取飯店業唯一的「間隔式」座位，讓桌與桌之間保持寬敞距離。服務人員在清潔桌面時使用疾管局推薦的「普力600消毒錠」進行餐檯及桌面消毒；飯店公共區域每兩小時進行酒精消毒，提供顧客安心的用餐環境。

除此之外，飯店客房內也全面進行消毒與總體檢，並配合政府政策不提供疫情區國家旅客入住，打造最舒適、安全的入住環境。為感謝粉絲旅客的支持，即日起至4月30日推出「春季國人住房專案」，只要國人持本國身分證件入住，即可以2,200元起的優惠價格，直接免費升等入住豪華客房(限官網/電話/現場訂房)，讓您直接享受10坪大寬敞豪華的房間、專屬貼心的免治馬桶及飯店內設施如健身房與三溫暖等皆可免費使用；房客憑房卡還可享SUNNY BUFFET午餐及晚餐時段，每人原價7折優惠。訂房專線02-2719-8399#3131、3132、3133

另外，先前曾傳出許多麵包業者使用麵粉改良劑製作麵包，用來增添口感及延長保存期限，麵包坊SUNNY CAFE也強調麵包商品只使用法國進口麵粉及德國進口裸麥粉，顧客在享用香噴噴的麵包時，也不必擔心造成身體額外負擔。