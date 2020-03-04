大葉大學境外生完成居家檢疫 健康無虞樂迎開學

大葉大學3月2日開學，2月7日到10日期間入境的77位境外學生，已陸續完成14天居家檢疫，於2月25日全數解禁，總務處也實施校園全面消毒，確保校園環境的安全衛生。

大葉大學學務長洪福源表示，學校積極配合政府新型冠狀病毒肺炎防疫工作，依照衛褔部疾病管制署相關規定，2月7日到10日期間經中、港、澳入境台灣者，必須進行為期14天的居家檢疫。港澳學生14天檢疫期間，學校安排一人一室的宿舍，免費提供寢具、日用品與三餐，師徒導師、班導師和學輔組老師及心理師也透過電話關心學生，給予全方位的照顧。首批入境的學生14天期滿後，學校一一測量學生體溫，確認健康無虞後，協助他們返回租屋處，目前僅剩2名近期入境的學生仍在居家檢疫。開學後校內將設置42個體溫測量站，持續健康管理，保護師生健康。

總務長汪漢英指出，學校以萬全的校園管理作業來防疫，2月7日到10日期間入境的境外學生25日已全數完成居家檢疫，總務處當天立即展開各棟宿舍及環境消毒，不只是學生住過的房間，每一層樓的公共空間、浴廁、電梯按鈕、飲水機、垃圾集中區等，也都仔細消毒過，用最謹慎的態度，對校園全面消毒，提供安全的環境迎接學生開學。（新聞轉載自新住民全球新聞網）