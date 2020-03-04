【武漢肺炎】防疫升級　高鐵、台鐵增設紅外線體溫儀　發燒旅客擬退票免手續費

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）因應武漢肺炎疫情，除了高鐵採購紅外線體溫儀外，台鐵局今（4）日也表示，將在15個車站裝設紅外線體溫儀，3月底前機器會陸續交貨，拚4月清明連假前裝設完成。

為了防範2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，台灣高鐵今（4）日起在桃園站進行測試的2台醫療級紅外線體溫量測儀，若旅客體溫過高將以額溫槍重測，高過攝氏37.5度則勸導旅客返家休養或前往就醫；預計3月底再增加10台，4月底再到貨12台，屆時高鐵全線12座車站都將配備醫療級紅外線體溫量測儀系統，可大幅提升防疫效能。

民進黨立委李昆澤在交通委員會中關心台鐵是否也會跟進設立紅外線體溫量測儀，台鐵局長張振源回應，目前已經在採購中，預計3月底會陸續交貨，儘量努力可以在清明連假前裝設完成。

中央社引述張振說法，台鐵局規劃在台北4台、基隆、板橋、桃園、中壢、新竹、台中、彰化、嘉義、台南、新左營、高雄、宜蘭、花蓮及台東各2台，總計32台的紅外線體溫儀，其他車站則是使用耳溫槍測量。不過要不要全面量體溫、強制戴口罩、拒載等等都要跟交通部研究確認後再推動。

張振源也指出，目前初步規劃是如果旅客發燒就會先行隔離，並通知醫療單位，跟詢問旅客自主管理的部分，未來旅客若有發燒或是不舒服，擬全額退票不收手續費，不過目前尚未定案。