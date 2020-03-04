〈時評〉電信三雄面臨5G時代來臨　還會是績優定存股嗎？

5G首波釋照進入第13天競價，暫得標金突破700億元， 中華電信董事長謝繼茂表示，確實擔憂成本過高，仍期 望在明年7月啟動5G服務。 ... 5G首波釋照進入第13天競價，暫得標金突破700億元， 中華電信董事長謝繼茂表示，確實擔憂成本過高，仍期 望在明年7月啟動5G服務。 中央社記者江明晏攝 108年12月26日 (來源 中央社)

電信5G頻譜標案已經大勢底定，投資人關心的是，未來電信三雄還是值得投資的定存股嗎？中華電、台灣大，遠傳未來獲利空間如何？投資人應該怎麼看待這個問題？

要解答電信三雄的投資價值，先讓我們看看這幾年它們的營收、獲利及股利狀況，我們先看電信龍頭中華電，近5年的每股獲利分別是2015年eps5.52元，2016年eps5.16元，2017年5.01元，2018年4.58元，2019年4.23元，今(2020)年財測是4.19元，但是預料結算數一定低於這個數字。

近5年中華電股息又如何呢？2015年5.49元，2016年5.16元，2017年5.01元，2018年4.58元，2019年4.23元，2020年4.226元，如果以「王小二過年，一年不如一年」，形容近幾年獲利及股息，應該不為過。

投資人如果勤快一點，看看中華電的月營收及季損益年度比較，也是月月衰退，逐季遞減。

台灣大呢？獲利方面，2015年eps5.76元，2016年eps5.63元，2017年eps5.21元，2018年eps5.01元，2019年4.51元，2020年的財測是3.96元。

股息呢？台灣大2015年至2017年都是5.6元，2018年5.549元，2019年尚未公布。

台灣大的獲利也是逐年衰退，尤其2020年財測是大跳水，直接跌到每股3字頭的獲利，預料應該是與5G頻譜費用的折舊攤提，有相當關聯。

再看看遠傳，2015年eps3.52元，2016年eps3.5元，2017年eps3.33元，2018年eps2.88元。2019年eps及2020財測都尚未公布，一般預料難勝往年。股息方面，遠傳算是相當大方，從2015年到2018年每股發3.75元。

台灣大及遠傳每股獲利即使年年衰退，但是都還願意拿出保留盈餘及資本公積來配發，應該是相當照顧股東權益，問題是5G頻譜的標金高達1380.82億元，今年開始都要折舊攤提，而且還要投資設備費用，可以預見的是從今年以後，獲利更加辛苦，兩家電信公司還有多少能力繼續吃老本？

電信業在歷經2018年499之亂後，資費大亂，現在市場上甚至還有月租費188、88，1G月租費只剩10元，真是不可思議，幾乎什麼方案都有，唯一的目的就是搶客，但是電信業風險大幅拉高，利潤越來越薄，幾乎已快淪為傳統「慘」業。現在當初的499方案陸續到期，各電信公司續推出各種優惠方案留客，成本居高不下。

數字會說話，電信公司的黃金歲月已經過去了，投資人如果還要緬懷過去美好時光，風險可能會很高，不如趁早重新調整自己的投資策略，應該會比較安全。