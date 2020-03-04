《藍彩霞的春天》政治符碼的如是我觀（中）

5.

話說回來。在1996年中國對台灣掀起的「導彈危機」時期（也是共產中國對民主台灣第一次全民直選總統的搗蛋時期），據范文芳教授轉述透露，設若中國真的「敢」出動艦艇跨渡台灣海峽、向台灣西部海岸進逼，李喬表白就「敢」駕小漁船甚或小舢板與中國艦艇拚個死活！明瞭了李喬的「反抗哲學」是如斯激進悲愴的、奮不顧身的、義無反顧的、寧為玉碎也不求瓦全的，難怪，書如其人、人如其書，在「藍」書裡，李喬的「反抗哲學」，加上異層次的「人性中最高美德」的「反抗美學」，也是層層堆疊進化的；由（楊敏慧）無奈消極自殺，到（孫淑美）掙脫束縛、走入人群、脫離苦海，到（王阿珠）讓被反抗者（朱仔／豬仔）「禍根」付出慘痛代價，到（藍彩霞）讓被反抗者（莊青桂）「射精的同一瞬間，堅刃戳破心臟」一命嗚呼，最後這幅融合反抗與死亡的圖像，簡直太壯闊也太唯美了！

還有，看看「藍」書對彩霞殺死青桂父子後的片段是怎麼說的：

殺了兩個。不，祇是殺了兩隻。

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

是的，兩隻全死了。萬歲！萬萬歲。

殺的不是兩「個」，是兩「隻」，意思夠清楚吧？「萬歲！萬萬歲」的歡呼，背後的政治意涵夠清楚吧？口號的針對性夠清楚吧？讓人忍不住要驚呼，原來，「藍」書最精彩也最要旨的，正是反抗哲學的實踐！

不過，前面說過，小說不是傳記。現實面是，蔣介石作古9年之後，「藍」書才開始在民眾日報連載；另外，彷彿在開作者玩笑似的，李大師才在「藍」書闡述建構出如何終結被反抗者的模式兩年不到，最驚心動魄的「反抗哲學」的戲劇化表演還來不及上演，被反抗的壓迫者（蔣經國）已先一步被老天給收拾了！

幸好，這不是要點。將來有任何人想在台灣遂行外來殖民統治，只要李喬推崇與建構的「反抗哲學」精神不死，那絕對是足夠讓外來殖民統治者心驚膽顫、惶惶不可終日的。這，才是要點！

6

強作解人的筆者，給「藍」書描繪的大輪廓是底下兩條平行線──

（1）小說虛擬的：藍母在勝利國小前車禍身亡→藍父獲車禍賠償→藍父花光車禍賠償金、職場受傷、失業接踵而至，家庭生活陷泥沼困境→8月半藍家「新媽媽」雀佔鵲巢而入→藍父將彩霞姐妹出賣給莊青桂父子→彩霞姐妹過著暗無天日、被嚴密控管的妓女生涯→藍彩霞建構反抗質素，終而手刃莊青桂父子→藍彩霞「無期」徒刑入獄，藍彩霞的春天在鐵窗裡面

（2）政治實境的：大清甲午戰敗（勝利國小名稱是反諷）→日本獲大清割地（台澎）賠償→日本自二戰戰場節節敗退、無法翻轉戰局→1945.8.15日本天皇廣播宣佈無條件投降；承麥克阿瑟令，台澎成中國託管地→台澎落入蔣經國父子手中→台灣人（偺大家）過著戒嚴、白色恐怖的日子→黨外等反抗者挑戰殖民統治者，還來不及給予致命一擊，被反抗者已自然死亡→台灣獨立建國（偺大家的春天）遙遙「無期」

此處要說的是：未成年前，給藍彩霞帶來不幸遭遇與屈辱的種種（如藍父、藍母、莊青桂父子、嫖客等等），是彩霞無力對抗翻轉的宿命；成年後的藍彩霞，對自己生命唯一能負責書寫的，就是如何從反抗中自我救贖，䀚然站立！而手刃莊青桂父子，是她的最終抉擇！

對我輩台灣人而言，又何嘗不是如此？以往加諸台灣人的被殖民史是既成事實，我輩當然無法穿越時空予以翻轉，但是，為書寫而今而後的台灣命運，為偺大家的春天的破繭而出，我輩實無法迴避昂然站立之道的建構與實踐！

（作者為新竹教育大學退休副教授）