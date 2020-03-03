台灣高鐵防武漢肺炎　清明連假全面對號座5日開賣

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）台灣高鐵配合政府防疫動作，針對清明連假疏運，實施全車對號座，將於5日開放預售。
台灣高鐵公司超前部署各項防疫作為，將於2020「清明假期疏運」期間（4月1日至6日），所有車次一律實施全車對號座，並暫停定期票、回數票、悠遊卡/一卡通聯名卡之使用，以降低感染風險。高鐵清明假期疏運自5日凌晨零時起開放預售，提醒旅客特別注意、提早訂位購票，並依照票面所載之車次及車廂座位搭乘，以免無法乘車。
台灣高鐵清明假期疏運規劃加開184班次列車，包含南下79班、北上105班，總計6天提供1,050班次列車、103萬8450個座位的旅運服務；旅客可自3月5日凌晨零時起，透過「T Express」行動購票系統、高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購清明假期疏運期間所需的車票。
高鐵公司特別提醒，4月1日以及4月6日兩天為上班日，旅客仍有上班通勤之需求，敬請旅客提早訂票，以免耽誤上班行程。高鐵公司並將針對持有定期票、回數票之旅客，提供配套措施，詳情請前往官網查詢。此外，清明假期疏運期間仍將提供「大學生優惠」及「早鳥優惠」，旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享有早鳥65折、8折或9折優惠。