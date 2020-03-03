文策院看好台灣沉浸式創意　國際接軌補助高達350萬

（台灣英文新聞／文化組 台北綜合報導）文策院正式公告「沉浸式內容國際合資或合製補助申請要點」最高補助新台幣350萬元。

台灣沉浸式內容(Immersive Content)作品水準優異，2017年入圍威尼斯VR競賽單元即獲得大獎，2019年入圍作品更達到世界前三，成為國際矚目焦點。文化內容策進院著眼台灣在沉浸式內容發展上的優勢，同時鼓勵跨國合作實現體驗創意，於去年威尼斯影展宣布推動沉浸式內容開發與產製的國際合作激勵方案。

文策院今(3)日正式公告「沉浸式內容國際合資或合製補助申請要點」，最高補助新台幣350萬元，只要是具有台灣文化內容或元素的題材之體驗模式作品，都符合申請資格。申請主題不限、形式不拘(可為VR 360、互動式、多人連線、XR、體感、沉浸式聲音和複合式內容場域體驗等)，長度視創作主題而定。

文策院希望透過此方案，整合國內外軟硬體科技技術，以及具創新思維的創作能量，鼓勵更多國際上優異的創意或技術團隊，探索嶄新說故事之工具與方法、推動內容研發，開發製作更具開創性的計畫，吸引全球人才與台灣合作共同投入沉浸式內容產製。

更重要的是，經由跨國合資合製，發掘更多具市場潛力的作品，以未來內容突破想像、跳脫傳統敘事框架，孵化跨域、跨界及跨國的創意內容體驗，啟動沉浸式內容更多可能，達成發展創新技術、工具、IP，以及商業模式等目標，並提升台灣在國際上的能見度，使台灣成為國際沉浸式內容的創新基地。

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