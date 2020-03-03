響應世界野生動植物日－看見新北市原生動植物復育之美

每年的3月3日為聯合國大會所宣布的「世界野生動植 物日(World Wildlife Day)」，這天也是瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約（CITE S，亦稱華盛頓公約）通過的日子，今年主題為「維護地球所有生命 (Sustaining all life on Earth)」，新北市推動原生動植物復育， 透過社區及校園推廣的方式，幫助自然生態保育及永續傳承， 也跟今年「世界野生動植物日」行動方案互相呼應。

農業局為提升大眾對野生動植物的關心， 多年來持續關注在地野生動植物，至今於石碇區、 烏來區及新店區復育栽植約4萬7,700株烏來杜鵑， 台灣百合從金山區、萬里區（北海岸地區）復育推廣至瑞芳區、 貢寮區 (東北角地區)超過4萬株，並於平溪區復育豔紅鹿子百合約7, 360株。

農業局也於三芝區與石門區推動保育雷公蛙（臺北赤蛙）棲息區域， 積極與進行生態友善耕作的農民合作， 在農地中保留或營造適合雷公蛙棲息的環境與廊道， 讓雷公蛙能順利復育， 創造出對環境友善的保育基地並保存自然地景。

農業局長李玟表示，復育除了持續擴大族群數量外， 對於保護森林溪流以及友善農田等生物棲地也十分重視， 其中地方社區及學校參與更是工作推動過程中不可或缺的力量。 包括物種保護、棲地營造，以及生物多樣性宣導教育等層面， 亦長期致力於特殊原生動植物復育，如烏來杜鵑(野外滅絕等級)、 豔紅鹿子百合(國家極危等級)、台灣百合、雷公蛙（臺北赤蛙） 等，深獲民眾和地方社區支持。

農業局表示，隨著越來越多人對自然之美嚮往和親近， 人與自然的相處模式便愈顯重要，一起親近自然、體驗人文，響應「 世界野生動植物日」，看見新北市原生動植物復育之美。





照片來源：新北市政府農業局提供