新北防疫接軌雙語 學生搭時事學英語

照片來源：新北市政府教育局提供
照片來源：新北市政府教育局提供
新北市教育局鼓勵各校推動生活化英語，並配合校園防疫措施時事議題。新北市華美國際美國學校特別擬定雙語版-2019年冠狀病毒疾病防疫手冊(Coronavirus Disease 2019(COVID-19)Safety Manual)，提供民眾下載使用參閱(下載網址：http://www.aaia.ntpc.edu.tw/index.php?action=student-life&nid=276)，以利各校在防疫衛生教育上注入更多元的學習方式與內容。
教育局長張明文表示，新北市以成為「雙語城市」，「英語生活化」為英語教育重點，積極將英語融入各種領域、學科或課程，提升各領域教師雙語授課能力，同時提升學生學習英語的興趣及信心，這次由華美國際美國學校主動編撰並分享雙語版防疫手冊，讓孩子，未來將持續以生活化英語融入型態持續推廣至各校，鼓勵發展英語結合各學科之課程，讓新北的教師和孩子能與國際接軌。
華美國際美國學校自訂的雙語版-2019年冠狀病毒疾病防疫手冊，內容涵蓋新型冠狀病毒疾病之介紹、學校防疫措施(訪客管理、學生及教職員健康管理、學校環境管理、校車接送管理)、個人衛生教育、如何正確洗手與戴脫口罩等，雙語學習與時事充分結合，學校及家長可以搭配防疫工作，讓孩子在生活中自然而然的學習英文，不僅做好防疫又能提升英語力。
新北市開學後防疫持續落實三級防護概念及健康五原則，要求家長於家中為孩子進行體溫量測，入校後進行第二次測量，到校後隨時監測教職員工生健康情形，並掌握所有人員的出缺勤狀況，「健康五原則」包括量體溫、勤洗手、正確配戴口罩、保持教室通風、生病不到校，做到層層把關，讓家長安心的把孩子送到學校。
教育局也特別提醒，體溫管理仍然是現階段的必要防疫措施，為了做好防疫工作，新北呼籲家長應在上學前為孩子量體溫做好第一級防護，並落實生病不到校的政策，不僅保護自己也保護他人的健康。
新北市教育局各項防疫訊息歡迎搜尋新北學 Bar(網址:ttps://www. facebook. com/ntpcedugov/)、新北市政府教育局網站/防疫專區(網址:https://www. ntpc. edu.tw/)，籲請新北市全體親師生善用新北市及中央各防疫公告平臺查詢資訊，共同為防疫備戰。