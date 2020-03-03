新北防疫接軌雙語 學生搭時事學英語

新北市教育局鼓勵各校推動生活化英語， 並配合校園防疫措施時事議題。 新北市華美國際美國學校特別擬定雙語版- 2019年冠狀病毒疾病防疫手冊(Coronavirus Disease 2019(COVID-19)Safety Manual)，提供民眾下載使用參閱(下載網址：http:/ /www.aaia.ntpc.edu.tw/index. php?action=student-life&nid= 276)， 以利各校在防疫衛生教育上注入更多元的學習方式與內容。

教育局長張明文表示，新北市以成為「雙語城市」，「英語生活化」 為英語教育重點，積極將英語融入各種領域、學科或課程， 提升各領域教師雙語授課能力， 同時提升學生學習英語的興趣及信心， 這次由華美國際美國學校主動編撰並分享雙語版防疫手冊，讓孩子， 未來將持續以生活化英語融入型態持續推廣至各校， 鼓勵發展英語結合各學科之課程， 讓新北的教師和孩子能與國際接軌。

華美國際美國學校自訂的雙語版- 2019年冠狀病毒疾病防疫手冊， 內容涵蓋新型冠狀病毒疾病之介紹、學校防疫措施(訪客管理、 學生及教職員健康管理、學校環境管理、校車接送管理)、 個人衛生教育、如何正確洗手與戴脫口罩等， 雙語學習與時事充分結合，學校及家長可以搭配防疫工作， 讓孩子在生活中自然而然的學習英文， 不僅做好防疫又能提升英語力。

新北市開學後防疫持續落實三級防護概念及健康五原則， 要求家長於家中為孩子進行體溫量測，入校後進行第二次測量， 到校後隨時監測教職員工生健康情形， 並掌握所有人員的出缺勤狀況，「健康五原則」包括量體溫、 勤洗手、正確配戴口罩、保持教室通風、生病不到校， 做到層層把關，讓家長安心的把孩子送到學校。

教育局也特別提醒，體溫管理仍然是現階段的必要防疫措施， 為了做好防疫工作， 新北呼籲家長應在上學前為孩子量體溫做好第一級防護， 並落實生病不到校的政策，不僅保護自己也保護他人的健康。

新北市教育局各項防疫訊息歡迎搜尋新北學 Bar(網址:ttps://www. facebook. com/ntpcedugov/)、新北市政府教育局網站/ 防疫專區(網址:https://www. ntpc. edu.tw/)， 籲請新北市全體親師生善用新北市及中央各防疫公告平臺查詢資訊， 共同為防疫備戰。